Dos drones armados fueron derribados cuando se acercaban a una base militar iraquí que alberga a las fuerzas estadounidenses cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, dijeron fuentes de seguridad iraquíes, agregando que nadie resultó herido en el incidente.

Un funcionario de la coalición militar internacional liderada por Estados Unidos estacionado allí dijo que el sistema de defensa de la base desactivó "dos drones suicidas de ala fija fueron derribados sin incidentes".

"Este fue un ataque peligroso contra un aeropuerto civil", dijo el funcionario de la coalición en un breve comunicado. No hubo un reclamo inmediato de responsabilidad por el ataque. Las imágenes proporcionadas por la coalición mostraron lo que el funcionario dijo que eran escombros de dos aviones no tripulados destruidos en el ataque, con una escritura claramente visible en el ala de un avión no tripulado que decía "La venganza de Soleimani".

El ataque se produjo cuando Irán y sus aliados en Irak marcaron el segundo aniversario del asesinato del principal general iraní Qassem Soleimani, quien murió en un ataque con un dron ordenado por Donald Trump cerca del aeropuerto de Bagdad.

Soleimani, jefe de una unidad de élite en el extranjero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, fue asesinado junto con el líder de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis el 3 de enero de 2020.

Cientos de partidarios de los grupos milicianos respaldados por Irán se reunieron el domingo en el aeropuerto de Bagdad para conmemorar el aniversario de la muerte de Soleimani y corear consignas antiamericanas.

El Hashed, una coalición de ex grupos paramilitares ahora integrados en el aparato de seguridad del estado iraquí, realizó una vigilia a la luz de las velas el domingo en el aeropuerto por los dos hombres asesinados.

Estados Unidos dijo en ese momento que Soleimani estaba planeando una acción inminente contra el personal estadounidense en Irak, un país dividido durante mucho tiempo entre las demandas contrapuestas de sus principales aliados, Washington y Teherán.

Cinco días después de su asesinato, Irán disparó misiles contra una base aérea en Irak que albergaba tropas estadounidenses y otra cerca de Erbil en el norte del país.

Desde entonces, docenas de cohetes y bombas al costado de las carreteras han tenido como objetivo sitios militares, diplomáticos y de seguridad de Estados Unidos en todo Irak.

El 9 de diciembre, la coalición liderada por Estados Unidos declaró que había terminado su misión de combate en Irak y que sus aproximadamente 2.500 soldados pasarían a desempeñar una función puramente de adiestramiento y asesoramiento.