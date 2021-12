El ex presidente de Afganistán Ashraf Ghani rompió el silencio y dio su primera entrevista desde que huyó de Kabul hace cuatro meses, culpando de hecho a la comunidad internacional y en particular a los estadounidenses por la caída de la república.

Ghani le dijo a la BBC que su "aterrorizado" asesor de seguridad nacional, Hamdullah Mohib, y el comandante del destacamento de seguridad presidencial que se derrumbaba, lo obligaron a huir de Kabul en un helicóptero.

“Dijeron que el PPS servicio de protección presidencial se ha derrumbado, y si tomo una posición, todos serán asesinados”, dijo Ghani. "Él [Mohib] no me dio más de dos minutos".

Hablaba con el ex jefe del personal de defensa británico, el general Sir Nick Carter, que era editor invitado del programa Today de BBC Radio 4.

Los talibanes estaban claramente en camino de controlar Afganistán antes de la huida de Ghani al exilio, pero su apresurada partida acabó con las esperanzas de una entrega ordenada del poder que podría haber mantenido el flujo de ayuda y echó a perder los planes para un gobierno inclusivo.

Ahora Afganistán está acosado por el hambre; su economía se ha contraído en más de un tercio, y sus sectores de salud y educación se han visto paralizados por una interrupción abrupta de los fondos extranjeros de los que dependían.

Cuando Carter le preguntó qué le diría al pueblo afgano, muchos de los cuales “lo culpan a usted como su líder” por la catástrofe actual, Ghani dijo que su mayor error había sido confiar en los aliados de Afganistán.

“Lo que con razón me culpan, tienen todo el derecho a hacerlo, confié en nuestra asociación internacional y seguí ese camino”, dijo. "Todos cometimos un gran error al asumir que la paciencia de la comunidad internacional duraría".

Ghani criticó a Washington por dejar a su gobierno fuera de los años de conversaciones de paz con los talibanes , alegando que los acuerdos firmados bajo el mandatario de paz de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, sacrificaban a los afganos por una partida sin problemas de las tropas estadounidenses.

“En cuanto al proceso, a los resultados, la responsabilidad debe recaer claramente en el equipo estadounidense”, dijo. “Nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos con ellos los talibanes. El embajador Khalilzad se sentó con ellos; se convirtió en un problema estadounidense, no afgano. Nos borraron ".

Khalilzad dijo en su propia entrevista con el programa Today que el colapso de la república se debió a un "fracaso del liderazgo afgano" y las tropas afganas que no "resistieron con fuerza" contra los talibanes.

Hace seis meses, los dos hombres se encontraban entre las figuras más influyentes que dieron forma al futuro de Afganistán; ahora tampoco están dispuestos a aceptar responsabilidad alguna por la tragedia que acecha al país.

Carter le preguntó al ex presidente sobre cualquier arrepentimiento personal que haya surgido en los últimos 100 días. Ghani no mencionó la crisis humanitaria, pero lamentó el daño a su reputación y legado. “Mi trabajo ha sido destruido. Mis valores han sido pisoteados y me han convertido en un chivo expiatorio”.