Un ex periodista afgano de la BBC que logró huir de los talibanes ha estado varado en un campo de refugiados durante meses debido a retrasos en un plan de rescate prometido por el gobierno del Reino Unido.

Mudassar Kadir es el único de un grupo de 14 ex empleados la empresa periodística inglesa que ha escapado de Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en agosto. Los otros 13 permanecen escondidos por temor a perder la vida.

Kadir, quien también pasó un tiempo trabajando para el Banco Mundial y el antiguo gobierno afgano, esperaba que él y su familia pudieran comenzar una nueva vida después de dejar Afganistán.

Pero desde que escapó a principios de octubre con la ayuda de una organización benéfica estadounidense, Kadir, su esposa y sus dos hijos pequeños han estado atrapados en un centro de refugiados en las afueras de Dubai .

Los Kadir están agradecidos con los Emiratos Árabes Unidos por el refugio seguro y están bien cuidados. Pero se les impide alejarse más de 100 metros del edificio y los Emiratos Árabes Unidos no aceptarán solicitudes de asilo.

Kadir está exasperado por las reiteradas negativas del gobierno del Reino Unido a su solicitud de ayuda. Y todavía vive con el temor de ser enviado de regreso a Afganistán, donde su trabajo para la BBC lo ha convertido en un objetivo de los talibanes.

Dijo: “El Reino Unido debería tener el deber de cuidarme a mí y a mi familia. Mi vida corre peligro porque he trabajado para la BBC. El gobierno del Reino Unido lo sabe, pero no ha hecho nada para ayudarme.

"Al principio esperábamos que el Reino Unido me diera una visa, pero ahora, con cada día que pasa, mi frustración aumenta".

Los activistas dicen que la situación de la familia destaca la difícil situación de miles de inmigrantes afganos que actualmente se encuentran atrapados en el limbo: no pueden regresar a casa por temor a la persecución y se les impide viajar a cualquier lugar dispuestos a otorgarles el estatus de refugiados.

En enero, el gobierno del Reino Unido prometió un plan de reasentamiento de ciudadanos afganos (ACRS) para ayudar a hasta 5.000 personas al año, junto con la política de asistencia y reubicación de Afganistán más restrictiva (Arap) para los afganos que trabajaron para el gobierno del Reino Unido durante la ocupación.

Kadir no califica para Arap, que ha ayudado a menos de 400 personas hasta ahora, y no puede solicitar ACRS porque aún no está abierto y cuando lo haga, solo aceptará referencias para reasentamientos por parte de ONG. Los activistas temen que el gobierno del Reino Unido esté retrasando deliberadamente la implementación del plan en un intento por reducir las cifras.

Cuando se le pidió que explicara el retraso, el Ministerio del Interior dice que está trabajando en un sistema de "inscripción biométrica" ​​y controles de elegibilidad para garantizar que los aceptados no representen una amenaza para la seguridad nacional.

Pero el Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes, que representa a Kadir y a muchos otros en la misma situación, dice que el tiempo se acaba.

Su directora ejecutiva interina, Minnie Rahman, hizo referencia a los incumplimientos del gobierno: “Hace tres meses, nuestro gobierno prometió una 'cálida bienvenida' a los refugiados afganos, pero cada vez más parece que hay muy poca bienvenida.

“Al igual que Kadir, muchos afganos parecen haber sido abandonados vergonzosamente por el gobierno británico, a pesar de sus claros vínculos con el Reino Unido. El plan de reasentamiento aún no está abierto, las rutas de reunión familiar aún son extremadamente limitadas y nuestro gobierno parece incapaz de ofrecer a muchos que arriesgaron sus vidas trabajando con nosotros el refugio que necesitan con tanta urgencia”.

El Sindicato Nacional de Periodistas ha estado presionando al gobierno para que ayude a obtener visas para todo el ex personal afgano de la BBC, incluido uno que sobrevivió a un ataque armado contra la casa de un familiar en octubre.

Su secretaria general, Michelle Stanistreet, dijo: “Si bien el progreso en el proceso de reasentamiento ocurre a paso de tortuga, los periodistas afectados viven con miedo y se ven obligados a esconderse. Necesitamos que se pongan en marcha medidas urgentes y sólidas para garantizar el paso seguro al Reino Unido de todos los afganos que corren un riesgo tan alto”.

“Mi esperanza es que el gobierno del Reino Unido cumpla con su compromiso conmigo y con mi familia. Pero ahora mismo parece que nadie está prestando atención a mi caso. Desde que llegué a los Emiratos Árabes Unidos hace dos meses, no ha habido ningún progreso", dijo.