El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, terminó su primer año en la Casa Blanca con una mayoría clara de estadounidenses que por primera vez están en contra de su gestión, ante una persistente pandemia y una inflación disparada, según un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Hay más estadounidenses que desaprueban la labor de Biden que a favor, un 56% frente a un 43%. En este momento, apenas el 28% de los estadounidenses quieren que Biden se presente a la reelección en 2024, incluidos el 48% de los demócratas, informa Los Angeles Times.

En julio, el 59% de los estadounidenses dijo aprobar la labor de Biden en un sondeo de AP-NORC. Su índice de popularidad cayó al 50% para septiembre, tras la caótica y violenta retirada militar estadounidense de Afganistán y en medio de un auge de los contagios de coronavirus y de los problemas del gobierno para aprobar medidas económicas, fiscales y de infraestructuras en el Congreso.

La última encuesta muestra que la confianza de los estadounidenses en la gestión de Biden en la pandemia -considerada como un punto fuerte al principio de su presidencia- se ha erosionado más conforme la variante ómicron pone a prueba al sistema de salud y agota aún más a un electorado que confiaba en que la vida se hubiera acercado más a la normalidad para estas fechas.

Apenas el 45% dijo aprobar la gestión de Biden ante el COVID-19, respecto al 57% de diciembre y el 66% de julio de 2021.