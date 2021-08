Funcionarios estadounidenses advirtieron que el gobierno de Afganistán podría caer en 90 días, con Kabul aislada en tan solo un mes, ya que los talibanes invadieron la prisión central de Sarposa en Kandahar, la segunda ciudad más grande del país, liberando a casi 1.000 prisioneros.

La caída de Kandahar, a veces llamada la capital del sur, sería un golpe devastador para el gobierno afgano después de una semana en la que los talibanes han arrasado las capitales provinciales de todo el país en una ofensiva relámpago.

Salima Mazari se sienta en una colina observando la línea del frente contra los talibanes rodeados de hombres armados.

El último revés para las fuerzas del gobierno afgano se produjo cuando Joe Biden instó a los líderes afganos a "luchar por su nación" después de los rápidos avances de los talibanes.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, repitió la línea de la administración el miércoles, diciendo: “Tienen lo que necesitan. Lo que necesitan determinar es si tienen la voluntad política para contraatacar y si tienen la capacidad de unirse como líderes para contraatacar ”.

Ella agregó: “Continuaremos brindando apoyo aéreo cercano. Continuaremos reabasteciendo a sus fuerzas con alimentos y equipo, y pagaremos todos sus salarios ".

Cuando se le preguntó si el apoyo aéreo de Estados Unidos a las fuerzas afganas se detendría el 31 de agosto, el final formal de la guerra de Estados Unidos en Afganistán, dijo: "No tengo ninguna actualización sobre eso". Pero señaló: "Es una buena pregunta".

Con embajadas extranjeras en Kabul, incluida la embajada de Estados Unidos, acelerando discretamente la planificación de la evacuación en caso de que la situación empeore, la sucesión de victorias de los talibanes en el campo de batalla ha atrapado a las capitales occidentales que durante mucho tiempo han sostenido al gobierno afgano.

India anunció el miércoles que estaba evacuando al personal consular de la ciudad norteña de Mazar-i-Sharif, una de las últimas ciudades que quedan en esa región que no está bajo el control de los talibanes.

Confirmando la caída de la prisión, un funcionario de Kandahar le dijo a los medios “Los talibanes irrumpieron en la prisión de Kandahar por la noche, ahora tienen el control sobre ella. Comenzaron su ataque contra la prisión anoche.

“Todavía hay algunos lugares en la ciudad de Kandahar bajo control del gobierno, pero los talibanes están en la plaza Ahmad Wali Khan. No sé exactamente el número de presos liberados. Pero es mucho ".

“La prisión está en las afueras del este de la ciudad”, dijo otro funcionario. “Los talibanes atacaron eso y cientos de presos fueron liberados. Hasta donde yo sé, muchos de ellos eran delincuentes, ya que en los últimos días la mayoría de los detenidos políticos fueron trasladados a Kabul ”.

Un portavoz de los talibanes dijo que durante la lucha por la prisión, las fuerzas de seguridad afganas se habían rendido. "La prisión central de Kandahar fue conquistada esta tarde después de un asedio prolongado", dijo. “Cientos de presos fueron liberados. El personal de seguridad de la prisión se rindió y les dio sus municiones”.

Si bien los analistas y políticos occidentales ya tenían dudas sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas para resistir una ofensiva talibán en toda regla, muchos habían asumido que el gobierno podría resistir durante al menos seis meses.

El general retirado Joseph Votel, ex comandante del Comando Central de Estados Unidos, dijo: “No me sorprende que los talibanes estén ejerciendo mucha presión sobre las fuerzas afganas, particularmente tras nuestra partida, y sobre la mayoría de las fuerzas de la coalición también. Lo que me sorprende es lo rápido que se están moviendo y parecen estar consolidándose ".

Pero con los talibanes reclamando nuevos avances diarios, incluso el plazo de 90 días parece optimista, ya que el gobierno afgano, que Estados Unidos ha respaldado a un costo de $ 1 billón durante 20 años, parece estar colapsando frente a la ofensiva.