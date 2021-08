La violencia no para en Afganistan tras la salida de las tropas de los Estados Unidos. Y hasta el propio , presidente del país Ashraf Ghani mostró su preocupación por la inestabilidad social. Ante esta situación , el medio inglés The Guardian refleja por medio de una periodista, el horror actual que se está viviendo en uno de los puntos más conflictivos del planeta.

“Hace dos días tuve que huir de mi hogar y de mi vida en el norte de Afganistán después de que los talibanes tomaran mi ciudad. Todavía estoy huyendo y no hay un lugar seguro al que pueda ir.

La semana pasada fui periodista de noticias. Hoy no puedo escribir con mi propio nombre ni decir de dónde soy ni dónde estoy. Toda mi vida se ha borrado en unos pocos días.

Estoy tan asustado y no sé qué me pasará. ¿Volveré a casa alguna vez? ¿Volveré a ver a mis padres? ¿A dónde iré? La carretera está bloqueada en ambas direcciones. ¿Cómo sobreviviré?

Mi decisión de dejar mi casa y mi vida no fue planeada. Ocurrió muy de repente. En los últimos días, toda mi provincia ha caído en manos de los talibanes. Los únicos lugares que el gobierno aún controla son el aeropuerto y algunas oficinas de distrito de la policía. No estoy segura porque soy una mujer de 22 años y sé que los talibanes están obligando a las familias a dar a sus hijas como esposas a sus combatientes. Tampoco estoy seguro porque soy periodista de noticias y sé que los talibanes vendrán a buscarme a mí y a todos mis colegas.

Los talibanes ya están buscando personas a las que quieren apuntar. El fin de semana, mi gerente me llamó y me pidió que no respondiera ningún número desconocido. Dijo que nosotras, especialmente las mujeres, deberíamos escondernos y escapar de la ciudad si pudiéramos”.

Mientras empacaba, pude escuchar balas y cohetes. Aviones y helicópteros volaban bajo sobre nuestras cabezas. Hubo peleas en las calles justo afuera de la casa. Mi tío se ofreció a ayudarme a llevarme a un lugar seguro, así que tomé mi teléfono y un chadari (el burka afgano completo) y me fui. Mis padres no se iban a ir a pesar de que nuestra casa estaba ahora en la primera línea de la batalla por la ciudad. A medida que se intensificaba el fuego de los cohetes, me suplicaron que me fuera porque sabían que las rutas para salir de la ciudad pronto se cerrarían. Así que los dejé atrás y huí con mi tío. No he hablado con ellos desde entonces porque los teléfonos ya no funcionan en la ciudad”.

Fuera de la casa reinaba el caos. Fui una de las últimas mujeres jóvenes que quedaron en mi vecindario para intentar huir. Pude ver a los combatientes talibanes justo afuera de nuestra casa, en la calle. Estaban por todas partes. Gracias a Dios, tenía mi chadari, pero incluso entonces tenía miedo de que me detuvieran o me reconocieran. Estaba temblando mientras caminaba, pero tratando de no parecer asustado.

Justo después de que nos marcháramos, un cohete aterrizó junto a nosotros. Recuerdo gritar y llorar, las mujeres y los niños a mi alrededor corrían en todas direcciones. Se sentía como si todos estuviéramos atrapados en un bote y había una gran tormenta a nuestro alrededor.

Logramos llegar al auto de mi tío y comenzamos a conducir hacia su casa, que está a 30 minutos de la ciudad. En el camino nos detuvieron en un puesto de control de los talibanes. Fue el momento más aterrador de mi vida. Estaba dentro de mi chadari y me ignoraron pero interrogaron a mi tío, preguntándole adónde íbamos. Dijo que habíamos estado visitando un centro de salud en la ciudad y que íbamos camino a casa. Incluso mientras lo interrogaban, se disparaban cohetes y aterrizaban cerca del puesto de control. Finalmente, nos dejaron ir.

Incluso cuando llegamos a la aldea de mi tío, no era seguro. Su aldea está bajo el control de los talibanes y muchas familias son simpatizantes de los talibanes. Unas horas después de nuestra llegada, nos dijeron que algunos de los vecinos habían descubierto que me estaba escondiendo allí y que teníamos que irnos; dijeron que los talibanes sabían que me habían sacado de la ciudad y que si iban al pueblo y me encontraban yo allí, matarían a todos.

Encontramos otro lugar para esconderme, la casa de un pariente lejano. Tuvimos que caminar durante horas, conmigo todavía en mi chadari, alejándonos de todas las carreteras principales donde podrían estar los talibanes. Aquí es donde estoy ahora. Una zona rural donde no hay nada. No hay agua corriente ni electricidad. Apenas hay señal de teléfono y estoy aislado del mundo.

Zebah Gul se sienta con sus ocho hijos en la habitación del centro de tránsito en Herat, Afganistán, después de ser arrestada en la frontera entre Irán y Turquía.

"Caminamos 18 horas, sin comida": el avance de los talibanes desencadena el éxodo de afganos

“La mayoría de las mujeres y niñas que conozco también han huido de la ciudad y están tratando de encontrar un lugar seguro. No puedo dejar de pensar y preocuparme por mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de clase, todas las mujeres de Afganistán.

“Todas mis compañeras de los medios de comunicación están aterrorizadas. La mayoría ha logrado huir de la ciudad y está tratando de encontrar una salida de la provincia, pero estamos completamente rodeados. Todos nos hemos pronunciado en contra de los talibanes y los hemos enfurecido a través de nuestro periodismo”.

“Ahora mismo, todo está tenso. Lo único que puedo hacer es seguir corriendo y esperar que pronto se abra una ruta fuera de la provincia. Por favor reza por mi”