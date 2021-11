Un popular ecologista francés y ex ministro del gobierno enfrenta nuevas acusaciones de violación y abuso sexual después de que varias mujeres se dieron a conocer en un documental de televisión para testificar que él las había agredido.

Las acusaciones se producen cuatro años después de que Nicolas Hulot, de 66 años, fuera acusado por primera vez de violación por la nieta del fallecido presidente socialista François Mitterrand.

En una entrevista dada justo antes de que se emitiera el documental el jueves, Hulot negó enérgicamente las acusaciones y acusó a las mujeres de mentir. Dijo que se retiraba definitivamente de la vida pública.

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció el viernes que se iniciaría una investigación preliminar sobre las acusaciones. Cualesquiera que sean sus conclusiones, dicha investigación no daría lugar a cargos formales, ya que los supuestos hechos ocurrieron fuera del plazo límite para el enjuiciamiento.

Cuatro mujeres, descritas como desconocidas entre sí, afirmaron a Envoyé spécial que habían sido agredidas por Hulot.

Sylvia, que no dio su segundo nombre, rompió a llorar cuando describió cómo Hulot la obligó a practicar sexo oral en un vehículo en un estacionamiento al aire libre en mayo de 1989 cuando tenía 16 años. “Era joven, nunca había hecho algo así. No entendí lo que quería”, dijo, y completó: "Me quedé helada. Sabía que lo que estaba pasando no debería estar pasando, que era malo ... Sabía que estaba atrapado y como no quería hacer lo que él intentaba obligarme a hacer, traté de reclinarme en el asiento ”.

Ella recordó lo que dijo que fueron sus últimas palabras cuando la dejó en París: “Dijo una frase que me ha perseguido durante años, dijo: 'Vuelve a maquillarte un poco porque la gente puede ver que lo has estado haciendo alguna cosa.' Eso es todo lo que me dijo.

“Me fui, no sabía lo que había pasado. ¿Lo había seducido? ¿Fue normal? ¿Eso es lo que hacen los adultos? Me lo he guardado para mí durante 30 años. Yo era un chico de 16 años, él era Nicolas Hulot. ¿Quién me iba a creer?

Hulot se presentó como candidato presidencial en 2012 y luego se desempeñó como ministro de transición de ecología en el primer gobierno de Emmanuel Macron entre 2017 y 2018.