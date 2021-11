El Ministerio de Relaciones Exteriores de China comunicó que "ciertas personas" deberían detener la "publicidad maliciosa" y la "politización" en torno a la tenista Peng Shuai, mientras gobiernos y organizaciones de occidente siguen planteando preguntas sobre su bienestar.

El paradero y el bienestar de Peng, ex número uno del mundo de dobles, se ha convertido en un tema de preocupación internacional durante las últimas tres semanas, luego de que ella alegara en un mensaje en el sitio de redes sociales chino Weibo que el ex viceprimer ministro del país, Zhang Gaoli , la había agredido sexualmente. Peng dejó de ser vista en público poco después de que hizo su acusación el 2 de noviembre.

Algunos países están sopesando un posible boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, que se celebrarán en febrero, y las garantías de las autoridades chinas de que Peng está a salvo y bien han sido recibidas con escepticismo, especialmente por la Asociación de Tenis Femenino.

"Este no es un asunto diplomático", dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, en una rueda de prensa regular. “Creo que todos habrán visto que ella asistió recientemente a algunas actividades públicas y también realizó una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Espero que algunas personas dejen de exagerar maliciosamente, y mucho menos de la politización ".

Las menciones al hombre de 35 años han sido fuertemente censuradas en China desde principios de este mes. Pero fuera del país, una campaña en línea bajo el hashtag #WhereIsPengShuai, a la que se unieron estrellas como Naomi Osaka y Serena Williams , despegó, particularmente después de que los medios estatales chinos publicaron un correo electrónico supuestamente escrito por Peng que decía que estaba "bien".

Peng reapareció durante el fin de semana en Beijing y mantuvo una videollamada con Bach el domingo. El COI informó que ella estaba "sana y salva", pero su aparente intento de aliviar la preocupación internacional la colocó en la línea de fuego. Posteriormente, la organización fue acusada de realizar un "truco publicitario" para Beijing .

“Esa no es una llamada de protección de ninguna manera. El tenis debería haber podido tener esa llamada, debería haber sido un oficial de salvaguarda tener esa llamada, no un truco publicitario”, dijo Nikki Dryden, abogada de derechos humanos y ex nadadora olímpica de Canadá.

Con las conversaciones sobre un boicot diplomático de los Juegos de Invierno en aumento, los actores progubernamentales en China están enmarcando el tema como una lucha ideológica con Occidente.

“Los conflictos ideológicos entre China y Occidente se intensificarán antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en 2022, ya que las fuerzas anti-chinas convergerán para causar problemas a China”, escribió el Global Times en un editorial el lunes.

“China solía preocuparse por mantener una atmósfera armoniosa con Occidente y la forma en que lo considera el resto del mundo, particularmente Occidente. Esto debe cambiarse ".