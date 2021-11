La estrella del deporte chino Peng Shuai asistió a un torneo de tenis en Beijing, según fotos oficiales, en medio de una creciente preocupación internacional por su paradero después de que acusó a un alto líder chino de agresión sexual.

China Open, que organizó el torneo, publicó imágenes de Peng en las Finales Fila Kids Junior Tennis Challenger el domingo. Las fotos se publicaron en la página oficial de WeChat del evento.

Hu Xijin, editor del Global Times, propiedad del Partido Comunista, también publicó un video de 37 segundos en Twitter que mostraba a Peng viendo el partido con otras cinco personas.

La ex número uno del mundo de dobles no había sido vista ni escuchada públicamente desde que dijo en las redes sociales el 2 de noviembre que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la había obligado a tener relaciones sexuales, y luego tuvieron una relación consensuada intermitente.

Ni Zhang ni el gobierno chino han comentado sobre su acusación. La publicación de Peng en las redes sociales se eliminó rápidamente y el tema se bloqueó de la discusión en la Internet fuertemente censurada de China.

Los organismos mundiales del tenis han expresado su preocupación, con la Asociación de Tenis Femenino (WTA) amenazando con retirar los torneos de China. Estados Unidos y el Reino Unido han pedido pruebas del paradero y la seguridad de Peng.