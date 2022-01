Las cosas no pintaban bien para Napoleón Bonaparte a principios de 1815. El ex emperador de Francia había estado exiliado en la pequeña isla mediterránea de Elba durante casi un año, estaba separado de su joven familia y sus finanzas estaban disminuyendo. También hubo rumores sobre su inminente destierro a una isla aún más remota en medio del Atlántico.

En lugar de esperar al destino, el corso tomó cartas en el asunto: escapó en barco y viajó a Francia. Aterrizó en Golfe-Juan en la Costa Azul el 28 de febrero con 700 hombres leales y comenzó a marchar hacia París por un terreno difícil para evitar el arresto. A pesar de ser declarado enemigo del Estado y de tener su cabeza puesta a precio, llegó a su destino en menos de dos semanas y media. No solo eso, sino que cuando llegó a la capital francesa, había formado un ejército y retomado el control del país, contra viento y marea.

Este regreso es recordado como uno de los mayores regresos de todos los tiempos y el camino que siguió Bonaparte a través de los Alpes hasta Grenoble -antes de continuar a París- también ha ganado cierta notoriedad. Conocida como la Ruta de Napoleón, esta ruta de 325 km (200 millas) atrae a visitantes de todo el mundo que vienen aquí para seguir los pasos del emperador y volver sobre un viaje que cambió el curso de la historia europea para siempre.

"La Ruta Napoleón es un tesoro nacional francés", explicó Jérôme Viaud, alcalde de Grasse, una ciudad más conocida por su industria de perfumes, además de ser una de las principales escalas en el viaje de Bonaparte. "Se extiende desde el Mar Mediterráneo hasta las montañas de los Alpes, y cuenta con una increíble diversidad de paisajes, arquitectura, cultura e historia. No hay mejor manera de obtener una instantánea de nuestro fascinante pero complejo país, e invito a los visitantes a venir". experimentarlo por sí mismos".

Viaud también es presidente de la ANERN (Action Nationale des Eluspour la Route Napoleon), una asociación dedicada a unir los 42 pueblos, ciudades y pueblos atravesados ​​por esta famosa carretera. Entre la lista hay varios lugares destacados como Valluris, un balneario amado por la alta sociedad y artistas como Pablo Picasso; Cannes, la ciudad de la Riviera francesa que alberga el famoso festival internacional de cine; Castellane, punto de partida del cañón Gorges du Verdon ; la comuna de Sisteron, con su joya medieval de ciudadela; Gap, una vez votada como la ciudad más deportiva de Francia; y Grenoble, la capital de los Alpes franceses.

Queremos animar a los visitantes a profundizar en el pasado francés y europeo siguiendo este camino más lento.

"El objetivo de la asociación es vincular todos estos lugares a través de la historia y la narración", dijo Viaud. "En lugar de tomar la autopista, queremos animar a los visitantes a profundizar en el pasado francés y europeo siguiendo este camino más lento y descubriendo estos lugares maravillosos. Lo mejor es que no tienes que seguirlo paso a paso; sugerimos a las personas que entren y salgan cuando lo deseen, aprovechando la oportunidad para perderse en algunos de estos maravillosos alrededores".

Lejos de decaer, Viaud cree que el atractivo del emperador es tan fuerte como siempre. En una encuesta reciente realizada por su asociación, el 74% de los turistas con los que hablaron situaron a Bonaparte como la figura más importante de la historia de Francia.

La imagen del emperador sigue siendo muy buena hoy en Francia", agregó. "Sigue siendo un personaje muy popular e inspira interés, además de respeto. Cuando hablo con la gente, están muy asombrados por Napoleón, su personalidad, su poder y lo que representa en términos de orden, que es algo que la sociedad quiere". tal vez falte hoy".

"Para mí, Napoleón es fascinante porque fue contra la corriente y logró cosas que otros pensaron que eran imposibles, como su regreso. Su influencia política todavía se siente en todo el sistema francés, ya sea en la descentralización del poder a los sistemas académico y de méritos. Incluso sentó las bases de la moderna red de carreteras RouteNationale , que todavía está vigente hoy en día, por lo que es lógico que celebremos esta carretera que lleva su nombre".

A pesar de ser una figura muy controvertida y problemática (por ejemplo, al restablecer la esclavitud y tener puntos de vista misóginos), Bonaparte ha tenido un carisma perdurable que influyó en el mundo. Su viaje de regreso al poder no solo cambió a Francia, sino que también envió ondas de choque mucho más lejos.

"El regreso de Napoleón tuvo un impacto global", dijo Kate Astbury, profesora de estudios franceses en la Universidad de Warwick, quien ha investigado profundamente los efectos de su gobierno en la sociedad y la cultura. "La guerra contra él se extendió por todas partes y se convirtió en algo más que una batalla entre Gran Bretaña y Francia. Se incorporaron otras naciones europeas, y también tiene un efecto muy directo en lugares como el Caribe, que se convierte en un hervidero de acción durante esta era. "

El regreso alucinante de Bonaparte también suscitó cuestiones de soberanía, también conocida como la autoridad para gobernar. Otros gobernantes europeos se preocuparon especialmente cuando el pueblo de Francia le dio la bienvenida a casa. No tenía sangre real ni ninguna legitimidad real por su origen en una época en la que se creía que los monarcas obtenían su poder de Dios.

"En Gran Bretaña, a los caricaturistas también les encanta su regreso, ya que se está burlando de los viejos monarcas", explicó Astbury. "En secreto, muchas personas están encantadas de que haya vuelto a romper el viejo y aburrido statu quo. Luego, cuando finalmente es derrotado en Waterloo, unos meses después de su fuga, las multitudes acudieron en masa para ver exhibiciones de sus posesiones y quedaron fascinadas por lo que representaba. Él rápidamente se convierte en una figura de culto".

Hoy en día, la moderna carretera N85 (el nombre oficial de la Ruta de Napoleón) no sigue exactamente el camino que tomó Bonaparte en 1815. Cuando el emperador hizo su viaje, no había una sola ruta asfaltada a seguir, sino más bien una sucesión de pistas y caminos, así como algunas excursiones de campo a través en algunos tramos.

Para acercarse a lo que vivió el propio Bonaparte, lo mejor es hacerlo a pie. Hay literalmente miles de caminos y caminatas a seguir que llevan a los caminantes a través de pintorescos pueblos, antiguas tierras de cultivo, impresionantes formaciones geológicas y parques naturales y bosques protegidos por la Unesco. El clima general también es muy suave, lo que hace que el senderismo sea muy agradable en la mayor parte del año.

"El sureste de Francia es una parte del mundo maravillosamente diversa e interesante para explorar a pie", explicó Andrea Bacher, una guía de montaña que se especializa en el cañón de VerdonGorges y la región de Castellane. "He estado trabajando aquí durante más de 30 años y todavía descubro algo nuevo cada vez que salgo. El paisaje natural es especialmente rico y debido a que gran parte de este terreno es de difícil acceso, muchas cosas realmente no han cambiado en miles de años".

El cañón Gorges du Verdon es un destino particularmente popular para los excursionistas, escaladores, entusiastas de los deportes acuáticos y amantes de la naturaleza. Es una grieta impresionante a través de una meseta alta que se corta en un río turquesa brillante, que ofrece una idea de cómo llegó a ser la geología actual de la región. También es un paraíso para la vida silvestre, con muchas especies de plantas endémicas y una amplia gama de especies de animales salvajes, muchas de las cuales son raras.

"Muchos visitantes se emocionan mucho cuando ven la espectacular vida salvaje, especialmente los buitres", explicó Bacher. "Estas aves fueron reintroducidas en el área en la década de 1990 y su número ha crecido rápidamente. Es todo un espectáculo cuando se elevan sobre sus cabezas, sus cuerpos gigantes proyectan una gran sombra y, debido a su forma y plumaje, la gente a menudo los confunde con águilas. – que también tenemos viviendo en la región y son una atracción estrella".

Las águilas también son un vínculo con Bonaparte, ya que fue esta ave la que eligió para representar a su imperio, siguiendo el ejemplo de los romanos. Se entregaron estandartes dorados (postes de bandera montados por una estatua) que representaban al águila imperial francesa a sus regimientos para la batalla. Lamentablemente, la popularidad de estos animales y su hábitat en los meses de verano está relacionada con el conflicto actual. Sin embargo, Bacher dice que los visitantes desconsiderados están llevando a los lugareños a reconsiderar el turismo masivo y encontrar enfoques comerciales más sostenibles.

“Desde la pandemia, estamos experimentando problemas durante el pico de la temporada”, dijo. "El número de visitantes, especialmente de ciudadanos franceses, ha aumentado considerablemente durante la mitad del verano, y la infraestructura aquí está luchando para hacer frente. Los autocaravanas grandes que bloquean las estrechas carreteras de la aldea son un problema real, al igual que el estacionamiento ilegal, acampar y tirar basura. . Recomendaríamos a las personas que vengan fuera de temporada si pueden: las cosas son más baratas, menos concurridas y, en general, mejores para el ecosistema. También sería bueno venir en transporte público".

No obstante, los entusiastas del automovilismo argumentarán que conducir sigue siendo la mejor manera de experimentar la Ruta Napoleón, siendo el tramo moderno de asfalto, en lugar de la historia imperial de la carretera, la principal atracción.

"Realmente tiene que ser la mejor carretera para conducir en Francia", explicó Richard Pardon, un fotógrafo de automóviles residente en el Reino Unido que se especializa en vehículos de alto rendimiento. "Desde espectaculares rincones excavados en el acantilado, hasta amplias secciones abiertas que atraviesan un bosque, la Ruta Napoleón lo tiene todo. Es un recorrido de lista de deseos con curvas de 180 grados, curvas cerradas, túneles, puentes y pueblos pintorescos ideales para una parada para almorzar , que ofrecen vistas a profundos desfiladeros llenos de agua reluciente".

Pardon visitó la Ruta Napoleón por primera vez en 2015 y quedó impresionado por el camino que desafía la gravedad que descubrió. Desde entonces, ha realizado viajes frecuentes al sur de Francia para capturar imágenes dramáticas de conducción para revistas y fabricantes de automóviles de lujo.

"He disparado aquí cinco veces, pero aún así nunca pasa de moda", dijo. "El paisaje cambia de norte a sur, cada vista es tan hermosa como el resto. Mientras que la mayoría de los puertos de montaña suelen ser estrechos y técnicos, la Ruta Napoleón fluye. Muestra las características de un automóvil, todo mientras disfruta de las impresionantes vistas panorámicas. Eso es por no decir que un local en un Fiat Panda no avergonzará a su Lamborghini en una de las secciones estrechas y sinuosas".

Como fotógrafo, Pardon suele buscar caminos panorámicos, bañados en buena luz y con buenas líneas de visión, que sean lo suficientemente silenciosos para trabajar con seguridad. Para él, la Ruta Napoleón lo tiene todo y puede mostrar una variación del paisaje en una distancia corta, lo que ayuda a transmitir la sensación de viaje a través de imágenes. El buen clima también lo convierte en un destino para todo el año.

"Hay un tramo particular de la carretera justo al lado de la ruta Napoleón que llega a una pequeña estación de esquí y, en los meses de verano, está casi desierto con largas curvas que se elevan por encima de la montaña hasta llegar a un bosque. Es ideal para el automóvil. La icónica persecución de automóviles Aston Martin DB5 versus Ferrari 355 James Bond en Golden Eye se filmó aquí".

Curiosamente, el creador de James Bond, Ian Fleming, estaba fascinado por el emperador francés y frecuentemente hacía referencia a Bonaparte y su rival, el general británico Arthur Wellesley, en su obra. La mayoría de los malos de Bond, de hecho, sufren de un complejo napoleónico, también conocido como el deseo de gobernar el mundo.

Independientemente de si consideras al gobernante francés un héroe o un villano, es fácil entender por qué volver sobre este tramo del camino es increíblemente revelador sobre Bonaparte y quienes lo siguieron. Y ya sea por la historia, la cultura, la naturaleza o el asfalto: todo vale la pena la visita. Solo trata de no hacerte ninguna idea sobre la dominación global.