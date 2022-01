Se supone que las fronteras son simples en los Pirineos. En el lado sur de la cordillera, estás en España. En el lado norte, estás en Francia. Sin embargo, visite Val d'Aran y la geopolítica toma un giro más complicado.

Val d'Aran está en el lado equivocado de las montañas. Geográficamente, este pequeño valle de montaña con una población de 10.000 personas debería estar en Francia. Pero Val d'Aran es la única comunidad dentro de las fronteras contiguas de España que se encuentra en la vertiente norte de los Pirineos.

Oficialmente, Val d'Aran se encuentra dentro de los límites administrativos de Cataluña, pero a pesar de haber estado atrapado entre reinos más grandes y estados-nación durante siglos, Val d'Aran nunca ha renunciado a su identidad local. La clave de esa identidad local es la lengua aranesa, que junto con el catalán y el castellano está oficialmente reconocida como la tercera lengua de Cataluña.

“Somos araneses porque hablamos aranés”, decía con pasión JusèpLoís Sans Socasau, cuando entré en su despacho de Vielha, la capital de la Val d'Aran. Era principios de diciembre y había una capa de nieve cada vez más espesa mientras el valle se preparaba para la temporada de esquí.

“El aranés es la lengua de nuestro valle”, añade Sans Socasau. "Y es el lenguaje de nuestra cultura".

Sans Socasau es el presidente del Institutd'EstudisAranese (Instituto de Estudios Araneses) y su oficina estaba repleta de manuscritos históricos y diccionarios y novelas aranesas. "El aranés es un idioma basado en el romance", explicó, mientras me calentaba con un café recién hecho. "Está muy cerca del latín, pero ha evolucionado de manera muy diferente al español y al francés".

El aranés es un dialecto distinto del idioma occitano que, en su apogeo medieval, se hablaba desde los Pirineos hasta el Piamonte, ubicado en lo que ahora es el norte de Italia. "Este era el territorio de la lengua occitana", dijo con orgullo Sans Socasau, señalando un mapa histórico. "Y era el territorio de los Trovadores " .

En los siglos XI y XII, hubo una explosión de poesía occitana en toda Europa. La lengua fue difundida a lo largo y ancho por trovadores, poetas y escritores de habla occitana que compusieron e interpretaron romances medievales. Incluso Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, y que poseía tierras en Francia, hablaba occitano como primera lengua (su madre, Leonor de Aquitania, procedía de una región de habla occitana).

Sin embargo, en siglos posteriores, el occitano sería reemplazado por otros idiomas, y en el sur de Francia, donde todavía hay decenas de miles de hablantes de occitano, el idioma nunca se oficializó ni se le otorgó protección gubernamental .

En Val d'Aran, la lengua occitana sobrevivió como aranés, y las cifras del gobierno sugieren que alrededor de 4.000 habitantes de Val d'Aran, aproximadamente el 40% de la población, saben leer, escribir y hablar aranés. A pesar de haber sido reprimido más recientemente durante el régimen de Francisco Franco, que duró hasta la muerte del dictador en 1975, el aranés recibió reconocimiento oficial cuando el gobierno catalán concedió la autonomía a Val d'Aran en1991. Y en 2010, el aranés fue proclamado co- oficial junto con el castellano y el catalán, no solo en la Val d'Aran, sino en toda Cataluña.

Los escolares de la Val d'Aran estudian en aranés; hay abundante literatura y artículos araneses; y los programas de radio y los programas de noticias se transmiten en el idioma. "El idioma todavía vive aquí, en nuestro valle", dijo Sans Socasau, cuya hija recorre Europa cantando y componiendo canciones únicamente en aranés. "Y este es el único lugar donde el idioma está protegido, donde es oficial".

Dado que la Val d'Aran está separada del resto de España por los Pirineos, mi viaje de seis horas en autobús desde Barcelona en invierno solo fue posible gracias a un túnel de 5 km de largo que atravesó las montañas que se abrió en 1948. Cuando llegué, la nieve cubría las cimas de las montañas que rodean Vielha, mientras que los edificios, con sus cubiertas a dos aguas, se diferenciaban claramente de las cubiertas planas de la capital catalana. A fin de cuentas, "remoto" parecía un buen descriptor, y seguramente, pensé, esta lejanía fue una de las causas de la supervivencia de la lengua aranesa.

Val d'Aran siempre ha sido un lugar de comercio. Es un valle de comunicación, no de aislamiento.

Carla del Valle, experta en estudios medievales y directora del Musèudera Val d'Aran , me decía lo contrario. “Tradicionalmente, se dice que Val d'Aran es un lugar aislado y por eso hemos conservado nuestra cultura única”, dijo. “Pero en realidad eso no es cierto, porque Val d'Aran siempre ha sido un lugar de comercio. Es un valle de comunicación, no de aislamiento”.

Del Valle -cuyo apellido significa "del valle"- explicó cómo el aranés ha sobrevivido a pesar de la influencia de otras lenguas, de las que abundan en la Val d'Aran. Del Valle, como la mayoría de los araneses que conocí en el valle, es políglota. Bromeó que hablaba cuatro idiomas y medio: aranés, catalán, castellano, inglés y un poco de francés.

En el museo se redactaron paneles informativos en tres idiomas, aranés, catalán y castellano. Mostrados uno al lado del otro, las similitudes y diferencias entre las tres lenguas romances se hicieron más evidentes. La diferencia más obvia estaba en las preposiciones. Por ejemplo, la frase "Legado Artístico" se escribió en español como "El Legado Artistico". En catalán se convirtió en "El LlegatArtistic", mientras que en aranés se convirtió en "EthLegatArtistic".

Del Valle explicó que antes de que se construyera el túnel que conecta Val d'Aran con España, los araneses siempre miraban hacia Francia para comerciar. Hasta la Revolución Francesa del siglo XVIII, Val d'Aran también fue administrada religiosamente por obispos de la diócesis de Saint-Bertrand-de-Comminges en Francia.

Sin embargo, políticamente, la Val d'Aran ha estado durante siglos alineada con los reinos españoles, que siempre buscaban conquistar la puerta de entrada a Cataluña. Ferozmente independiente, Val d'Aran enfrentó reinos más grandes entre sí y siempre prometió su lealtad al gobernante que otorgaba al valle la mayor cantidad de privilegios.

En 1313, Val d'Aran firmó la Querimonia, un documento similar a la Carta Magna que otorgaba al valle la semiindependencia. El Querimonia tuvo su origen en 1991, cuando la Val d'Aran volvió a recuperar su histórico derecho de autogobierno tras su integración en Cataluña en el siglo XIX.

"Todo es muy juego de tronos", dijo del Valle entre risas. "La historia de Val d'Aran se puede simplificar a pelear y luego negociar. Siempre tratando de seguir siendo independientes. Pero no tuvimos tanto éxito como Andorra. Lo lograron allí, y siguen siendo independientes. Y ahora pagan menos impuestos ¡que nosotros!"

La bandera aranesa ondeaba con orgullo frente a las oficinas del ConselhGeneraud'Aran , el gobierno autónomo local, donde me reuní con Juan Manuel Morell, que trabaja para la oficina local de turismo. Explicó cómo la geografía no solo ha dado forma a la historia de la Val d'Aran, sino que ha dado forma a lo que significa ser aranés.

"Aquí, se trata de las montañas y la nieve", dijo Morell. Val d'Aran tiene un clima atlántico en lugar de un clima mediterráneo, como resultado del río Garona que fluye a través del valle en su largo viaje a Burdeos, donde finalmente desemboca en el Océano Atlántico. “Val d'Aran es el único valle atlántico de toda Cataluña”, añade. "Y eso te hace diferente".

Para vivir en primera persona la cultura montañesa de la comarca, Marta Peruga, que trabaja en la oficina de información turística de Vielha, recomendó visitar el pueblo de Bagergue, que, con 1.424 m de altitud, es el pueblo más alto de Cataluña. "Bájate del autobús en Salardú", me dijo. "Luego toma el sendero para caminar a Bagergue. Es un hermoso paseo, incluso en la nieve, ¡y en la cima puedes probar el queso!"

Sin embargo, la ruta de senderismo estaba cubierta de nieve cuando salté del autobús. Sin raquetas de nieve ni esquís de fondo, tomé la carretera asfaltada de 2 km de largo. Las iglesias se elevan por encima de todos los pueblos de la Val d'Aran, y había una erguida en la entrada de Bagergue. Construidas en un estilo románico local muy popular en la Edad Media, las iglesias de la Val d'Aran se construyeron no solo como lugares de culto, sino también como castillos, torres de vigilancia y fortificaciones destinadas a vigilar la frontera.

Bagergue alberga la quesería a mayor altura de Cataluña , donde los productores locales han recuperado una receta tradicional serrana que ha recuperado popularidad en toda la Val d'Aran; Si bien son testimonio del clima y la cultura alpina, los pueblos por los que había pasado para llegar a Bagergue (Salardú y Unha) tenían un museo dedicado a la exploración de los Pirineos y un museo dedicado exclusivamente a la nieve.

Morell dijo que hasta el 92% de la economía del valle depende del turismo: caminatas, ciclismo de montaña y rafting en el verano; y deportes de nieve en invierno. A pesar de su estatus oficial y sus protecciones legales, Sans Socasau había mencionado que el aumento del turismo y la inmigración en Val d'Aran estaba dando como resultado que el aranés fuera desplazado lentamente por idiomas más grandes como el español.

"No hay suficiente gente que hable aranés", dijo Sans Socasau. "Solo un 20% de la población de la Val d'Aran habla la lengua de forma regular, en casa. La lengua está en peligro y dentro de 20 o 30 años puede que ni siquiera exista".

Del Valle ve las cosas de otra manera. Aunque habla castellano o catalán para comunicarse con turistas o recién llegados, también habla aranés en el trabajo, y conoce que la segunda generación de familias inmigrantes que se asientan en la Val d'Aran aprenden y aprenden aranés en la escuela. De hecho, el gobierno estima que alrededor del 80% de las personas que viven en el valle entienden el aranés, aunque no siempre lo hablen.

"Si hablas con el presidente de la sociedad de la lengua aranesa", me dijo del Valle, "te dirá que el aranés está a punto de morir. Pero el aranés es una lengua oficial en toda Cataluña. Eso le da cierto poder a nuestra lengua, e incluso aunque podemos hablar catalán o español en el valle para entendernos, no creo que el aranés esté en peligro, al menos no en el corto plazo".