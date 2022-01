Me di cuenta por primera vez del Reloj del Juicio Final en la escuela a mediados de la década de 1990 cuando un maestro me lo presentó. Le contó a mi clase sobre el gran recorrido de la historia, explicando que si todo lo que había sucedido en nuestro planeta se comprimiera en un solo año, entonces la vida habría surgido a principios de marzo, los organismos multicelulares en noviembre, los dinosaurios a fines de diciembre y los humanos no llegarían a la escena hasta las 23:30 de la víspera de Año Nuevo.

Luego comparó esta gran parte de la historia con lo corto que podría ser nuestro futuro, y nos contó cómo un grupo de científicos en los EE. UU. pensó que solo nos quedaban unos pocos minutos metafóricos hasta la medianoche. Nunca se me pasó por la cabeza que algún día podría estar trabajando en el mismo problema, como investigadora del Centro de Estudios del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge.

Es una historia poderosa, y durante muchos años pensé que eso era lo que significaba el Reloj del Juicio Final: que sus manecillas representaban el tiempo que nos quedaba antes del final. Sin embargo, eso no es del todo exacto.

Hoy, los científicos responsables del Reloj del Juicio Final en el Boletín de los Científicos Atómicos publicarán su juicio anual de qué tan cerca están sus manecillas de la medianoche, por 75ª vez. Cada año, el anuncio destaca la compleja red de riesgos catastróficos que enfrenta la humanidad, incluidas las armas de destrucción masiva, el deterioro del medio ambiente y las tecnologías disruptivas.

Y en 2020, la presidenta del Boletín, Rachel Bronson, anunció solemnemente que sus manecillas se habían acercado más que nunca al Armagedón: solo 100 segundos. Pero para entender lo que eso realmente significa, necesitas entender la historia del Reloj, de dónde vino, cómo leerlo y qué nos dice sobre la situación existencial de la humanidad.

La velocidad y la violencia con la que evolucionó la tecnología nuclear fueron asombrosas, incluso para quienes participaron de cerca en su desarrollo.

En 1939, los científicos de renombre mundial Albert Einstein y Leo Szilard le escribieron al presidente de los EE. UU. sobre un avance en la tecnología nuclear que era tan poderoso y podría tener consecuencias tan tremendas en el campo de batalla que una sola bomba nuclear, "llevada en barco y explotada en un puerto, podría muy bien destruir todo el puerto". Era una posibilidad demasiado significativa para ignorarla.

Esta carta condujo al establecimiento de una enorme colaboración científica, militar e industrial, el Proyecto Manhattan, que apenas seis años después produjo una bomba mucho más poderosa que la imaginada por Einstein y Szilard, capaz de destruir una ciudad entera y sus alrededores. población. Sólo unos pocos años después de eso,

La primera preocupación científica de que las armas nucleares podrían tener el potencial de acabar con la humanidad provino de los científicos involucrados en las primeras pruebas nucleares. Les preocupaba que sus nuevas armas pudieran incendiar accidentalmente la atmósfera terrestre . Estas preocupaciones fueron descartadas rápidamente y, afortunadamente para todos los involucrados, resultaron ser falsas.

Aún así, muchos de los que trabajaron en el Proyecto Manhattan continuaron teniendo fuertes reservas sobre el poder de las armas que ayudaron a producir. Después del primer intento exitoso de dividir el átomo en la Universidad de Chicago en 1942, confirmando su potencial para liberar energía, el equipo de científicos que trabajaba en el Proyecto Manhattan se dispersó y muchos se mudaron a Los Álamos y otros laboratorios gubernamentales para desarrollar armas nucleares. Otros se quedaron en Chicago realizando su propia investigación, muchos de los cuales eran inmigrantes en los EE. UU. y muy conscientes de la interrelación de la ciencia y la política. Comenzaron a organizarse activamente en un intento por mantener seguro el futuro de la tecnología nuclear. Por ejemplo, ayudaron a promover el Informe Francken junio de 1945, que preveía una carrera armamentista nuclear peligrosa y costosa, y se oponía a un ataque nuclear sorpresa contra Japón. Por supuesto, sus recomendaciones no fueron aceptadas por los tomadores de decisiones en ese momento.

Este grupo pasó a establecer el Boletín de los Científicos Atómicos de Chicago (el Boletín), cuyo primer número se publicó apenas cuatro meses después de que se lanzaran las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Con el apoyo del presidente de la Universidad de Chicago y comprometiéndose con colegas en derecho internacional, ciencias políticas y otros campos relacionados, ayudaron a iniciar y apoyar un movimiento global de ciudadanos y científicos capaz de afectar el orden nuclear global. Por ejemplo, resultó notablemente exitoso en establecer un " tabú nuclear" : en conversaciones privadas, el Secretario de Estado de los EE. UU. se quejó de que el "estigma de la inmoralidad" impedía que los EE. UU. usaran armas nucleares.

Al optar por permanecer en Chicago, los fundadores señalaron su intención de centrarse en comprometerse con sus compañeros científicos y miembros del público sobre los desafíos políticos y éticos de la tecnología nuclear, en lugar de centrarse en los líderes políticos y militares que habían sido tan desdeñosos. de sus preocupaciones hasta el momento. Argumentaron que la presión pública era clave para la responsabilidad política, y la educación era el mejor canal para asegurarla.

Dos años después de su fundación, el Boletín optó por cambiar de un boletín impreso a un formato de revista para atraer a un mayor número de lectores. Fue entonces cuando contrataron al paisajista Martyl Langsdorf para que diseñara un símbolo para su nueva portada, para la que produjo el primer Doomsday Clock. Casada con un científico del Proyecto Manhattan, Langsdorf entendió la urgencia y la desesperación que sentían su esposo y sus colegas sobre el manejo de la tecnología nuclear. Creó el Reloj para llamar la atención tanto sobre la urgencia de la amenaza a la que se enfrentaban como sobre su creencia de que los ciudadanos responsables podían prevenir una catástrofe movilizándose y comprometiéndose: el mensaje del Reloj era que sus manecillas podían avanzar o retroceder.

En 1949, la URSS probó sus primeras armas nucleares y, como reacción, el editor del Boletín movió las manecillas del Reloj de siete a tres minutos para la medianoche. Al hacerlo, activó el Reloj, convirtiéndolo de una metáfora estática a una dinámica. El Reloj se convertiría en un símbolo que, según Kennette Benedict , ex directora ejecutiva del Boletín, es una advertencia al "público sobre lo cerca que estamos de destruir nuestro mundo con tecnologías peligrosas de nuestra propia creación. Es una metáfora, un recordatorio de los peligros que debemos abordar si queremos sobrevivir en el planeta".

En 1953, el Reloj avanzó una vez más, a dos minutos para la medianoche, después de que EE. UU. y la Unión Soviética detonaran las primeras armas termonucleares. Esta fue la hora más cercana a la medianoche que el reloj se fijó en el siglo XX.

Pero, ¿qué significan realmente estos tiempos y movimientos?

Si bien es fácil interpretar el Reloj del Juicio Final como lo hizo mi maestro de escuela, como una predicción del tiempo que le queda a la humanidad, sería muy difícil de predecir y es de poca utilidad si su intención es prevenir el día del juicio final en lugar de simplemente predecirlo.

Una lectura más plausible es que el Reloj está destinado a indicar el nivel actual de riesgo que enfrenta la humanidad, y algunos han tratado de evaluar esto. En 2003, Martin Rees, el cosmólogo y astrónomo real del Reino Unido, argumentó que "Creo que las probabilidades no son mejores que 50:50 de que nuestra civilización actual en la Tierra sobreviva hasta el final del presente siglo". Tampoco está solo, una base de datos de tales evaluaciones de riesgos recopilada por un investigador de la Universidad de Oxford actualmente contiene más de 100 predicciones de varios científicos y filósofos que estudian el tema. Sin embargo, por muy útiles que puedan ser estas estimaciones, están pensadas como evaluaciones a largo plazo, no como instantáneas en tiempo real del nivel actual de riesgo.

En cambio, los observadores de relojes dedicados como yo interpretamos el movimiento del Reloj del Juicio Final de manera bastante diferente. Su objetivo no es decirnos qué tan grande es el riesgo que enfrenta la humanidad, sino qué tan bien estamos respondiendo a ese riesgo. Por ejemplo, en 1962 se acepta en general que la crisis de los misiles cubanos fue lo más cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear, pero su ocurrencia no movió el Reloj en absoluto. Por otro lado, el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963 hizo que las manecillas del reloj se retrasaran cinco minutos completos desde la medianoche.

Y esto tiene sentido, al menos para los investigadores del riesgo existencial como yo. Los amigos a menudo recurren a mí en busca de información en momentos de mayor atención política mundial, como la crisis diplomática de 2017 entre EE. UU. y Corea del Norte o el colapso del acuerdo nuclear con Irán.en 2018. Sin embargo, generalmente tengo que decepcionarlos. Eventos como este simplemente no son lo que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo estudiando o preocupándonos. De hecho, son fluctuaciones perfectamente normales en la política y la diplomacia internacionales. Lo que preocupa a la gente como yo es, en primer lugar, la existencia de armas que los líderes podrían utilizar en una crisis de este tipo y, en segundo lugar, las instituciones y los marcos inadecuados y, a veces, disfuncionales para evitar que lo hagan. Estos problemas no son creados por crisis globales individuales, son de naturaleza sistémica y esto es lo que el Reloj del Juicio Final está tratando de medir.

Aunque no era completamente consciente de ello en ese momento, el punto en el que me preocupé por primera vez por el Reloj del Juicio Final a mediados de la década de 1990 coincidió con el momento de mayor seguridad que la humanidad ha experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. Entre 1987 y 1991, el Reloj retrocedió la asombrosa cantidad de 14 minutos en cuatro años, ya que la disminución de las tensiones de la Guerra Fría permitió a las grandes potencias concluir una serie de medidas internacionales que brindaron una protección significativa contra la amenaza de una guerra nuclear. Los más notables entre ellos fueron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987, que prohibió todos los misiles balísticos terrestres rusos y estadounidenses con alcances entre 500 y 5500 km () y vio 2692 misiles nucleares retirados del servicio, y el Estratégico de 1991 Tratado de Reducción de Armas.

En este punto, el Reloj del Juicio Final se fijó en 17 minutos para la medianoche e incluso se eliminó de la portada del Boletín de Científicos Atómicos.

En este punto, el Reloj del Juicio Final se fijó en 17 minutos para la medianoche e incluso se eliminó de la portada del Boletín de Científicos Atómicos, en parte porque ya no se veía muy impresionante. Lamentablemente, este estado de cosas no iba a durar. Los altos niveles continuos de gasto militar y las crecientes preocupaciones sobre la proliferación nuclear en el sur de Asia y el Medio Oriente significaron que, para fines de la década, el reloj retrocedió nueve minutos para la medianoche y continuaría avanzando inexorablemente. Sin embargo, la última década ha visto una aceleración mucho más preocupante en el movimiento del Reloj del Juicio Final, que en 2020 se fijó en 100 segundos para la medianoche, más cerca que el punto álgido de la Guerra Fría.

¿Cómo pasó esto?

Un factor es el surgimiento de nuevos tipos de amenazas globales y el fracaso repetido de los gobiernos del mundo para enfrentarlas.

En 2007, el Boletín comenzó formalmente a considerar el cambio climático junto con las amenazas nucleares al configurar el reloj. Por supuesto, estos riesgos son bastante diferentes: un intercambio nuclear podría ocurrir en cuestión de minutos mientras que el riesgo climático se acumula año tras año. De manera similar, la responsabilidad por las armas nucleares del mundo está en las manos o en los dedos de muy pocos tomadores de decisiones globales, mientras que todos estamos involucrados en el cambio climático y la destrucción ambiental, aunque en un grado muy desigual.

Sin embargo, la gravedad de estos dos riesgos, tanto en términos de su potencial para causar catástrofes globales como de su probabilidad de hacerlo, son sin duda comparables. Para ambos riesgos, debemos considerar si el nivel actual de acción global que se está tomando para combatirlos es o no proporcional a esta gravedad y la creciente urgencia de reducirla.

Durante muchos años, las páginas del Boletín también han considerado los desafíos que plantean las nuevas tecnologías disruptivas y que ahora también influyen en las manecillas del Reloj del Juicio Final. Estos incluyen inteligencia artificial, armas biológicas y nanotecnología. Además de tecnologías específicas, nuestro futuro también está cada vez más amenazado por la convergencia de tecnologías disruptivas con amenazas nucleares y ambientales existentes.

Un segundo factor para la posición más cercana a la medianoche es que, a medida que se ha multiplicado el número y la variedad de amenazas que enfrenta la humanidad, también se ha multiplicado la gravedad de los desafíos para controlar estos riesgos. En 2015, el Boletín movió su Reloj del Juicio Final de cinco a tres minutos hasta la medianoche, señalando tres problemas clave detrás de este movimiento.

En primer lugar, el deterioro de las relaciones entre EE. UU. y Rusia, que juntos poseen el 90 % del arsenal nuclear mundial, y el debilitamiento de muchos de los instrumentos diseñados para mantener seguros esos arsenales, como el sucesor del tratado Start (New Start). En segundo lugar, todos los estados con armas nucleares estaban invirtiendo masivamente en sus sistemas de armas nucleares, incluido el reemplazo, la expansión y la modernización. Finalmente, la arquitectura global necesaria para abordar las amenazas climáticas no estaba a la vista.

En 2016, sin embargo, identificó dos posibles puntos brillantes, con el potencial de revertir algunas de estas tendencias negativas: el acuerdo nuclear con Irán y el acuerdo climático de París. Sin embargo, también señaló que ninguno de los dos se había implementado completamente.

En 2017, se vieron obligados a concluir que la situación había empeorado significativamente, y que estos dos puntos brillantes se vieron atenuados por los cambios en la política interna de EE. UU. Esto se sumó a la creciente evidencia de un menosprecio global de la experiencia y una imprudencia sobre el lenguaje y el liderazgo nuclear.

Así movieron el Reloj dos minutos y medio para la medianoche, y en 2018 lo movieron a dos minutos debido al continuo deterioro de la diplomacia internacional.El tiempo transcurrido desde 2020, 100 segundos para la medianoche, ha reflejado la gran inestabilidad de la situación mundial y el fracaso de las instituciones internacionales para responder al reloj del riesgo existencial. Esto incluyó el colapso del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias que había marcado el comienzo del fin de la Guerra Fría. Si bien es posible que ya no haya una lucha ideológica clara que impulse el conflicto internacional, la escala de desacuerdo entre las grandes potencias y la falta de instituciones para resolver estos desacuerdos, ambos parecen ser tan malos como siempre, y sin embargo, las formas en que tales Los desacuerdos podrían conducir a una catástrofe global que se siga multiplicando.

¿Qué podríamos ver en la actualización de 2022 del Reloj del Juicio Final?

Si se menciona la pandemia en curso, será para resaltar las deficiencias de gobernanza que expuso. La respuesta desigual al Covid-19 y el fracaso del liderazgo mundial en el trabajo hacia la vacunación y erradicación universales no augura nada bueno para la prevención de amenazas existenciales.

Igualmente decepcionante ha sido la falta de progreso de la cumbre climática COP26 . Sin embargo, este año también puede ver una primera mención de las crecientes preocupaciones globales sobre la aceleración de la crisis de la biodiversidad y la continua debilidad de los esfuerzos internacionales para abordar esto.

¿Podría este año ver otro movimiento del Reloj del Juicio Final hacia la medianoche?

Ciertamente no me sorprendería. Sin embargo, no deberíamos ser complacientes si no fuera así, ya es demasiado tarde para eso.

El covid-19 pudo haber sido una crisis que unió a los gobiernos para que todos estuviéramos más seguros, como sucedió con la crisis de los misiles en Cuba hace 60 años, pero no fue así. Es difícil ver cómo las cosas podrían mejorar significativamente sin más crisis y desastres para finalmente impulsarnos a la acción. Sin embargo, lo que aprendemos del Reloj del Juicio Final es que nuestra capacidad para lidiar con tales crisis probablemente sea peor que nunca. El reloj todavía está en marcha, y si no podemos hacer retroceder sus manecillas, es posible que las campanadas de la medianoche no estén muy lejos.