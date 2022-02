Los norteamericanos ya están pensado en las próximas elecciones, en medio de una fuerte caída de la imagen tanto del presidente Joe Biden, como de su vice Kamala Harris, por una serie de errores que derrubaron su posicionamiento frente a la gente.

Según una encuesta de Harvard/Harris, Trump obtendría el apoyo del 57 por ciento de los votantes de las primarias republicanas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el ex vicepresidente Mike Pence están muy por detrás con 12 y 11 por ciento, respectivamente.

Si bien el ex presidente todavía no manifestó si efectivamente tiene pensado presentarse a elecciones, su figura todavía empalidece al resto. No obstante, cuando se preguntó a los encuestados a quién apoyarían en ausencia de Trump, DeSantis tendría una ventaja de seis puntos sobre Pence, lo que se traduce en el 30 por ciento del apoyo frente al 24 por ciento del ex vicepresidente. El senador de Texas, Ted Cruz, completa la lista con un apoyo estimado del 14 por ciento.

Por fin, se midió a Trump tanto compitiendo contra Biden, como contra su vice Kamala Harris. La encuesta determinó que el republicano tiene una ventaja de 46 contra 40 por ciento en una revancha contra Biden y también aventaja a Harris: 49 contra 39 por ciento si ella fuese la candidata demócrata.