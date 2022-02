La congresista progresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, cree que la presión de los republicanos sobre los sistemas políticos es tan grande que existe “un riesgo muy real” de que la democracia deje de existir en los Estados Unidos dentro de una década.

La política demócrata de izquierda se burló de los esfuerzos de las legislaturas republicanas de todo el país para restringir los derechos de voto como las "salvas de apertura" en una guerra contra la democracia, lo que, según ella, podría resultar en un regreso a la era de Jim Crow. privación de derechos de las minorías raciales.

En la entrevista con el New Yorker , advirtió que se estaba acabando el tiempo para que Joe Biden y otros líderes demócratas hicieran algo al respecto, con grandes porciones de la agenda del presidente, incluida la legislación para proteger los derechos de voto, estancadas en el Congreso por más conservadores o miembros moderados de su propio partido.

“Honestamente, es un espectáculo de mierda”, dijo Ocasio-Cortez sobre trabajar en el mismo Congreso controlado por los demócratas en el que los senadores centristas Joe Manchin y Kyrsten Sinema han bloqueado tanto las reformas electorales como la ambiciosa iniciativa de gasto social Build Back Better de Biden.

“No tenemos mucho tiempo”, dijo. “El presidente no ha estado usando su poder ejecutivo en la medida en que algunos dirían que es necesario”.

El tema de los derechos de voto fue un tema dominante de la entrevista con el editor del New Yorker, David Remnick, quien le preguntó sobre su uso anterior de la frase “si tenemos una democracia dentro de 10 años”.

“Existe un riesgo muy real de que no lo hagamos”, dijo. “A lo que nos arriesgamos es a tener un gobierno que tal vez se presente como una democracia, y puede tratar de fingir que lo es, pero no lo es. Ya hemos visto las salvas iniciales de esto, donde tienes un ataque específico y muy específico contra el derecho al voto en los Estados Unidos, particularmente en áreas donde el poder republicano se ve amenazado por electorados y la demografía cambiantes. Tienes una política reaccionaria y nacionalista blanca que comienza a convertirse en una masa crítica… la continua y sofisticada toma de control de nuestros sistemas democráticos para convertirlos en sistemas antidemocráticos, todo para anular resultados que a un partido en el poder puede no gustarle”, expresó Ocasio Cortes.

Aunque cree que la situación "no está más allá de la esperanza", Ocasio-Cortez teme que la inacción conduzca a un "regreso a Jim Crow ", una referencia a las leyes represivas en el sur de EE. UU. a mediados del siglo XX diseñadas para imponer la segregación racial y la privación de derechos negros. “Ya está sucediendo en Texas, donde ya se han propuesto leyes de privación de derechos al estilo de Jim Crow”, sentenció.