Cuando tenía 24 años, la productora de cine Kate Wilson fue tan acosada sexualmente en el trabajo que dejó los Estados Unidos, regresó al Reino Unido y tuvo un impacto considerable en su carrera.

Wilson, cofundadora de la aplicación Call It que se lanzará próximamente, está decidida a garantizar que el acoso, la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo no tengan cabida en la industria del cine y la televisión del Reino Unido.

Estaba motivada para cofundar la aplicación, junto con la directora de Victoria, Delyth Thomas y el productor de My Mad Fat Diary, Jules Hussey, después de la investigación de The Guardian sobre el actor y productor Noel Clarke a principios de este año. "Me horroricé", dijo, de las revelaciones. Los tres cofundadores tienen experiencias de primera mano de acoso o mala conducta.

La app permite a los trabajadores de la industria del cine y la televisión informar sobre incidentes de acoso, intimidación y abuso a ejecutivos o productores senior en sus platós. Los jefes recibirán una descripción general anónima y de alto nivel de lo que sucedió.

"Al alertar a los productores de que esto está sucediendo les da la oportunidad de ir a hablar con el elenco y el equipo y recordarles que existe un enfoque de tolerancia cero y asegurarse de que se brinde capacitación. si los informes siguen llegando" afirman los creadores.

Los datos se almacenarán en un panel, lo que permitirá a los ejecutivos realizar un seguimiento del estado de ánimo y el bienestar de sus trabajadores en tiempo real. "Esto los obligará a sacar la cabeza de la arena y les permitirá tomar medidas cuando sea necesario", afirmó Wilson.

Además, la aplicación indicará a las personas el apoyo adecuado. Por ejemplo, una mujer que denuncia un acoso sexual sería remitida a los servicios de emergencia si se producía un incidente delictivo, así como a Time’s Up UK, la organización contra el acoso.

Los usuarios también serían dirigidos a las políticas específicas del lugar de trabajo de su empleador y se les proporcionaría los datos de contacto de una persona a la que podrían enviar un correo electrónico si optan por renunciar a su anonimato y presentar una queja oficial.

Call it no solucionará la podredumbre endémica dentro de la industria del cine y la televisión del Reino Unido, para Wilson: “La aplicación no sustituye a un buen productor o líder. Es un facilitador. Señala los recursos. No resuelve el problema. Necesitamos que los humanos resuelvan estos problemas, en última instancia ".