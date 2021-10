La actriz argentina, radicada en los Estados Unidos con su esposo Michael Bublé, Luisana Lopilato, volvió al país para filmar la película "Pipa" que se estrenará el año próximo por la plataforma de streaming Netflix.

Lopilato publicó en sus redes fotos de los paisajes y lugares del noroeste del país donde se encuentra grabando y manifestó su alegría por estar en la Argentina. También se dio tiempo de responder preguntas de sus seguidores.

Luisana posteo: "Me pidieron que les cuente un poco más sobre #pipalapelicula 🎬 Acá les muestro parte del gran equipo de producción que me acompaña 🙌🏻" y agregó luego: "No les puedo contar mucho todavía 🤐 pero ya arrancamos a rodar!!! 🎥🌵… Que maravilla de país y paisajes tenemos 😍".

