Muchas veces cuando encaramos una serie que nos atrapa terminamos, más aún cuando los finales son abiertos, preguntándonos para cuando la continuación. Las plataformas cambiaron las costumbres de los espectadores y una temporada que antes estaba pensada para durar meses se consume en horas. Pero si hay algo que no ha variado es que las continuaciones siguen estando atadas a la respuesta del público, la mayoría de las veces, y al flujo presupuestario, en muchas ocasiones, sobre todo en producciones que son cada vez más caras.

Pero antes de que empiecen las preguntas pidiendo las fechas de estreno que nunca llegarán, estas son las series más importantes que no volverán el año próximo.

“Hit & Run” (Netflix)

Esta coproducción entre Estados Unidos e Israel trajo de regreso al protagonista de “Fauda”, Lior Raz con una historia de intriga internacional que se desarrollaba entre Tel Aviv y Nueva York. La serie comenzó con buena respuesta, entre lo más visto de la plataforma, y terminaba sus nueve episodios con un final abierto presagiando una continuación pero los fuertes costos disuadieron a Netflix de seguir adelante pese a que la idea inicial era entregar dos o tres temporadas.

“Panic” (Amazon)

Planeada como una de las apuestas fuertes de la plataforma para este año. Creada y escrita por Lauren Oliver a partir de la novela homónima escrita por ella misma, “Panic” contaba la historia de un pequeño pueblo en el que todos los estudiantes de instituto que se gradúan cada año participan en una peculiar competición que se ve como su oportunidad para escapar de allí. Pensada para un publico “Young-Adult” , se esperaba mucho más de ella y naufragó antes de llegar a una segunda temporada.

“Cursed” (Netflix)

La reinvención del mito de la espada Excalibur protagonizado por Katherine Langford (la actriz de “13 Razones”) tampoco pudo dar la talla esperada por Netflix. A pesar de las buenas repercusiones que tuvo la serie en las redes sociales su número de reproducciones no logró alcanzar los niveles obtenidos por otras producciones del mismo tipo como “The Witcher” y “ Shadow & Bone” que fueron renovadas de inmediato, Netflix mantuvo un año de silencio respecto a “Cursed” antes de darla de baja.

“Lovecraft Country” (HBO)

Este es el caso más extraño de todos. La serie de 10 episodios basada en la novela homónima de Matt Ruff tuvo excelentes críticas, premios, buena respuesta del público y el anuncio de HBO de que se renovaba para una segunda temporada. Producida por dos pesos pesados (J.J. Abrhams y Jordan Peele) y con el guión terminado, la productora sorprendió con la cancelación. Una verdadera pérdida porque era una serie que sobresalía en todos los aspectos posibles.

“El Legado de Jupiter” (Netflix)

Promocionada como la “The Boys” de Netflix esta serie ambientada en un mundo en el que los súper héroes están en posición de regir la sociedad en la que viven pero que tienen una fuerte oposición de sus propios hijos que representan una nueva generación rebelde de los preceptos. Se trató de un hecho sin precedentes o al menos, uno que explique la fulminante decisión de la plataforma de manera específica. De hecho, la firma Nielsen, calculó que El Legado de Júpiter había obtenido 696 millones de minutos de tiempo de visualización en la semana del 3 al 9 de mayo. Una cifra que supera, siempre según la plataforma, a “El cuento de la Criada” de Hulu (690 millones), el gran éxito de la temporada. Básicamente la baja se dio por problemas presupuestarios.

Según CBR y The Hollywood Reporter, el dinero parece haber sido un factor decisivo para el fracaso del proyecto. “Los programas de Marvel cuestan entre 15 y 20 millones de dólares por episodio”, señaló un productor involucrado en las producciones audiovisuales basadas en cómics. “Si vas a hacer un gran programa de superhéroes, necesitas al menos eso”.

“Los Irregulares”(Netflix)

Esta reinvención del universo “Sherlock Holmes” creado por Sir Arthur Connan Doyle estuvo, a pesar de estar en esta lista, bastante tiempo en la lista de lo más visto de Netflix. Sin embargo luego de la primera tanda de ocho episodios no habrá renovación. En este caso no hay una razón clara para la cancelación ya que la respuesta del público parecía acompañarla (incluso se informó que había superado los números de “The Falcon y el Soldado del invierno” de Disney +) y Netflix no anunció las razones para la caída en desgracia de los niños que se acercaban a Baker Street para informarle a Sherlock Holmes.

“American Gods” (Starz – Amazon)

Luego de tres temporadas y 26 episiodios llegó el final de la adaptación de la brillante novela del británico Neil Gainman. El desenvolvimiento de la serie, temporada a temporada, fue trabajoso por la baja de distintos protagonistas y finalmente terminó dada de baja sin haber redondeado la historia. Ahora se rumorea que podría terminar con una película o una serie limitada (algo parecido a lo ocurrido con “Sense8”) y la cuenta de twitter oficial de la serie parece confirmar la intención.

«Este ha sido hasta el momento un viaje increíble y estoy agradecido a mis compañeros de equipo y reparto que han trabajado duro en esta galardonada serie. Tenemos los mejores fans por todo el mundo y les doy las gracias a todos por su pasión y apoyo, así que sepan que Neil Gaiman, Fremantle, yo mismo y el reparto estamos comprometidos a completar la críticamente aclamada historia de Gaiman.»

“The Twilight Zone” (Amazon)

El Reboot de la serie de Rod Sterling, de los años ’50) le dio una nueva vuelta de tuerca con la producción y la narración de Jordan Peele. En esta oportunidad fueron 2 temporadas y 20 episodios hasta que en algún futuro vuelvan a intentar llevarnos a la Zona Crepuscular.

“For Life” (Netflix – Paramount +)

Basada en la historia de Isaac Wright, contando la historia de un hombre acusado injustamente, que se recibe de abogado en la prisión y logra que revean su caso. Esta serie mezcla de drama y thriller legal tuvo 2 temporadas con 23 episodios y finalmente se consumió en si mismo para ser cancelado en la ABC.

Como dice la canción de Vox Dei, “todo tiene un final, todo termina” y es así, aunque, a veces, nos gustaría una nueva temporada.