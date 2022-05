La personalidad de la televisión estadounidense Kim Kardashian, quien se presentó para la Met Gala de 2022 como el doble de Marilyn Monroe, reveló hasta dónde llegó para la transformación.

Mientras caminaba por la alfombra roja de la Met Gala 2022, cuyo tema era 'En Estados Unidos: una antología de la moda', Kim se puso el vestido original de hace más de 50 años que Marilyn había usado mientras cantaba Happy Birthday, Mr President a John F. Kennedy en 1962, según el portal de E! Noticias.

El medio informó que, mientras hablaba con la revista Vogue en la red carpet, Kim reveló que para poder usar el vestido tuvo que perder cerca de ocho kilos en tres semanas. "Fue todo un desafío. Era como un papel. Estaba decidida a encajar", aseguró la celebridad.

La fundadora de SKIMS agregó que para una prueba en su residencia, el atuendo tuvo que volar en un avión privado desde el museo Ripley's Believe It Or Not, de Orlando, Florida. Además, fue transportado por guardias y tuvo que usar guantes para probárselo. Dado a la fragilidad de esta prenda histórica, Kim sólo lució el vestido al posar para las cámaras en la alfombra roja, y, al entrar al evento privado, se cambió a una réplica.

Además de su cambio de imagen de Marilyn, Kim también debutó con un nuevo peinado rubio cuando pisó la alfombra roja con su novio Pete Davidson, quien vestía un traje Dior y gafas de sol en el evento.