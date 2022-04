Una popular DJ de Corea del Sur afirmó que la echaron de un vuelo de American Airlines el pasado lunes y declaró que la "acosaron" para que se saque sus pantalones en público porque los consideraban "inapropiados" y "ofensivos".

DJ Soda, cuyo nombre real es Hwang So-hee, recurrió a Instagram y Twitter para dar detalles sobre la situación que vivió el pasado lunes después de abordar un vuelo de American Airlines de Nueva York a Los Ángeles. "Me obligaron a salir del avión y me acosaron para que me quitara los pantalones frente a las tripulaciones de vuelo en la puerta", manifestó la artista de 36 años

Durante el incidente, Hwang vestía unos pantalones negros con las palabras "FUCK", "FUCK YOU" y "FUCKIN" impresas por todas partes, que dijo que estaban patrocinadas por la marca de ropa Ripndip. “Terminé sacándome los pantalones frente a toda la tripulación y quedando semidesnuda mientras todavía me negaban la posibilidad de permanecer en el avión" agregó indignada.

Desde un comunicado oficial, la aerolínea declaró que sus políticas "prohíben la ropa ofensiva", en referencia a sus pantalones. "Los miembros de nuestro equipo informaron a la Sra. So-hee sobre nuestras políticas y le brindaron la oportunidad de cambiarse la ropa mostrando un lenguaje explícito", explicaron.

Tras debatir durante un largo tiempo, el personal dejó volver a la estrella internacional a su asiento, aunque tuvo que dar vuelta sus pantalones y tras una hora de demora el avión partió.