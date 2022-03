En el programa Momento D, que conduce Fabián Doman, varios panelistas vuelcan su opinión sobre diversos temas y en este caso, el conductor entrevistó a un dirigente piquetero, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Chintia Fernández que fue precandidata a diputada nacional el año pasado, volcó su visión de las personas que se agrupan para participar de cortes: "Yo entiendo su reclamo, pero los únicos que nos seguimos perjudicando somos nosotros. Cortan todo, nos hacen la vida imposible, querés pasar y terminan siendo agresivos, te insultan de arriba a abajo, lo vivo todos los días. Su reclamo queda en la nada, van y cobran todos los días porque para ustedes es un trabajo y nosotros no podemos ir a trabajar. A veces ni saben por qué están ahí parados”, espetó la bailarina.

Su compañero de panel Gabriel Schultz salió en defensa del piquetero pero apuntándole a Fernández: "vos no salís de Palermo" le dijo, intentando desautorizarla, lo que desató la ira de Chintia.

"“No me conchetees, no me quieras poner en un lugar en el que no, nene. A todos nos cuesta llegar a todo. ¿Tenemos una posición económica distinta, somos privilegiados? Sí, pero no me conchetees, no vayas a la fácil”, le espetó. Y siguió: "A mí no me bolacées, porque vos también andás con un autito divino" le dijo y dejó sin palabras a su compañero.

Al final del programa, Fernández, cuya furia parece no apaciguarse rápido, pidió la palabra para volver a dirigirse a Schultz: "Yo vivo en Escobar, vos vivís en Olivos. Fijate quién es más concheto”, le indicó. "Ah bueno", fue la única respuesta de un atónito panelista. Hay que tener un poquito mas de ejercicio para la pelea con Fernández.