El primer encuentro del nuevo torneo argentino tuvo un buen nivel de fútbol. El que lo aportó, en la mayor parte del encuentro, fue el local. Unión y Boca igualaron 1 a 1 en el 15 de Abril de Santa Fe. Agustín Obando abrió la cuenta, en el único buen pasaje del visitante en el juego y sobre el final, luego de mucho insistir, Fernando Márquez igualó la historia.

El Xeneize arrancó mejor. Tuvo buen manejo en la mitad de cancha a partir de lo que generó el juvenil Aaron Molinas y fue profundo izquierda con la triangulación entre Valentín Barco, Luis Vázquez y Obando, el más peligroso en los últimos metros. A los 6 avisó con una buena jugada por ese sector: Obando tiró un centro atrás y Alan Varela remató de afuera del área. Si bien el tiro fue muy al medio, era difícil para el arquero Sebastián Moyano porque estaba muy tapado.

Cinco minutos más tarde, otra vez por el mismo sector, el equipo de Miguel Ángel Russo encontró la ventaja. Todo se originó a partir de un mal despeje de Franco Calderón que falló en un par de oportunidades. Jorman Campuzano se animó a ir hacia adelante para forzar una situación de pase, lo encontró a Obando y este cruzó un remate que venció al arquero.

Hasta los 20, Boca dominó claramente. Generó buen juego, con especial explosión por los costados pero con buenas maniobras distractoras por adentro, para no tornarse predecible. Sin embargo, desde entonces, el equipo santafesino se adueñó de la pelota y creció de manera permanente hasta el final del primer tiempo.

Utilizó mucho más el sector derecho para atacar, con Juan Nardoni, Ezequiel Cañete y Federico Vera. La más clara la tuvo cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario, con un muy buen centro de Federico Vera que ubicó a Nicolás Cordero en el medio del área. El ex Huracán cabeceó fuerte pero muy al medio y Javier García la sacó por arriba.

En la segunda mitad, el equipo de Juan Manuel Azconzábal siguió siendo notablemente superior. De hecho desperdició al menos tres chances claras antes de llegar al empate. En dos oportunidades, Cordero, que estuvo errático, no concretar, primero de media vuelta tras una buena jugada de Kevin Zenón y Claudio Corvalán, de buen partido, y la segunda de cabeza, tras otro centro del ex Quilmes y Racing.

El Tatengue mereció el empate y quizás también el triunfo. Boca se retrasó muchísimo y hasta se complicó para contraatacar, porque a sus delanteros les quedó casi a 70 metros el arco rival. Hasta que finalmente, a los 36, el local consiguió concretar. Imanol Machuca metió un centro desde la derecha y el "Cuqui" Márquez, el delantero con mejor llegada al gol del equipo, que ingresó en el segundo tiempo, convirtió de cabeza.

Sobre el final, Boca intentó adelantarse, pero ya no le dio el tiempo para torcer la historia a su favor. Unión manejó la pelota y no fue profundo pero no pasó inconvenientes. El empate le deja una buena sensación al local, por el rival al que enfrentó y al visitante porque estuvo muy cerca de la derrota.