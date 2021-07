Se viene el primer Gran Premio de F1 con una Clasificación al Sprint. ¿Qué es? Una carrera de 100 kilómetros o 30 minutos que otorgará puntos a los tres primeros y ordenará la parrilla del Gran Premio propiamente dicho.

Los equipos entrenarán 60 minutos en la mañana del viernes británico (10.30 de la Argentina) y por la tarde (14 de nuestro país) habrá una Qualy igual a las de siempre para definir la parrilla del Sprint. A partir de esta Qualy, los autos entran a Parque Cerrado (es decir que no pueden cambiar ni el setup ni partes del auto sin ser sancionados), por lo cual sabrán menos que nunca de los neumáticos.

Es fácil profetizar que en la Práctica 2, que será el sábado en la mañana británica (las 8 de acá), no saldrá a girar nadie. No pueden tocar el auto, y las piezas de estos autos, todas con límite de unidades a usar en la temporada so pena de más sanciones, no fueron diseñadas para estos cien kilómetros extra: ingenieros de McLaren y Aston Martin declararon públicamente que no creen que las bujías aguanten la paliza de 405 kilómetros a fondo más el esfuerzo de la Qualy todavía más a fondo en un solo fin de semana.

Para el Sprint, que se largará a las 10.30 del sábado hora nuestra, cada piloto podrá elegir el neumático a piacere: hay tres compuestos (la serie más dura de Pirelli: dos juegos del más duro, cuatro del medio y seis del blando), y el neumático más lógico para esa distancia sería el Medio (el 2), pero el Blando (el 3) debería aguantar las 17 vueltas de este Sprint.

Pero además en esta carrera aparecen los neumáticos con carcasa más dura que Pirelli logró imponer "por cuestiones de seguridad": puede cambiar completamente el equilibrio de la parrilla como ha pasado otras veces en la Era Pirelli.

No sólo no se parará en boxes: tampoco habrá necesidad de economizar combustible, ni se llenará el tanque, que debería estar en un tercio de su capacidad, es decir, unos 60 kilos menos que en el arranque de un Gran Premio: entre un segundo y medio y dos segundos por vuelta en Silverstone, aventuran los sabios del Paddock. Un detalle de color: habrá 'corona de laureles' y 'desfile de la victoria' para los tres primeros del Sprint.

Por último, pero no menos importante, este será el primer fin de semana de Gran Premio desde el comienzo de la pandemia con tribunas llenas. Que sea en Gran Bretaña, cuna y hogar de la máxima categoría, con el público más erudito de todo el calendario, tiene su simbolismo.