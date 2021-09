El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa antes del encuentro del jueves frente a Bolivia. Más allá de expresar que están 100% concentrados en ese partido, hizo referencia a lo que pasó en Brasil y la negativa de los clubes europeos a ceder jugadores: "Después de esta fecha con Bolivia hay que replantearse un montón de cosas, selecciones sin sus jugadores, otros vinieron y tuvimos que devolverlos. Hay que sentarse otra vez con las federaciones y los entrenadores y tomar una decisión, así es difícil seguir".

El director técnico se mostró preocupado por los futuros partidos del equipo nacional, especialmente por la clasificación al Mundial. "Veo complicado lo que resta de las Eliminatorias. No se que solución van a buscar si los clubes no ceden a los futbolistas y las federaciones no ponemos firmes como nos tenemos que poner. Competir sin los mejores jugadores no sería justo", afirmó el ex jugador del Deportivo La Coruña.

Además, agrego que si no tienen "la seguridad de que los futbolistas van a estar libres y con la cabeza despejada para jugar los tres partidos, vamos a tener que buscar otra alternativa".

También se refirió a lo sucedido el último fin de semana en Brasil y aseguró haber hecho todo como correspondía: "La FIFA instó a las federaciones italiana, inglesa y española a dar a los jugadores. Nosotros estábamos totalmente en regla, de hecho repetiría la convocatoria porque no hicimos nada raro". Además, confirmó que el equipo no se fue de la cancha por cuenta propia, sino a pedido del delegado de CONMEBOL que estaba en la cancha.

Respecto de lo que espera que suceda, evitó hablar sobre los posibles escenarios o una eventual repetición del partido, pero dejó en clara su postura. "No tengo ni idea de que va a pasar con el partido de Brasil. Yo hablo de lo deportivo. Chile vino a Santiago del Estero, en burbuja, y se fue sin problemas. Lo mismo con Paraguay. Eso lo garantizaba FIFA y no cambió, para ningún equipo. No tengo mucho para decir de lo que va a suceder, pero sí se lo que pasó".

Finalmente, intentó bajarle un tanto la espuma a la cuestión para enfocarse en lo que viene y aseguró que los jugadores no necesitaban un episodio así para sentirse unidos: "No queremos darle mucha rosca a lo que sucedió, a por qué sucedió o quién está atrás de todo esto. Fue algo inusual. No nos hizo más fuertes como grupo porque no era necesario, ya estábamos fuertes como grupo".