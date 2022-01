Para algunos sorprendente, para otros merecido. Robert Lewandoski se quedó con el premio The Best al mejor jugador del año. Le ganó la elección a Lionel Messi y Mohamed Salah y se quedó con el premio por segundo año consecutivo. Curiosamente, el egipcio no integró el 11 ideal del año, a pesar de estar ternado para mejor jugador.

En la decisión respecto de quien gana el premio, a diferencia del Balón de Oro, se consideran más ámbitos. Los votos correspondes un 25% a entrenadores, un 25% a capitanes de equipos, un 25% a periodistas y otro 25% a hinchas.

El premio que entrega la FIFA tuvo un resultado diferente al premio que históricamente otorga la revista France Football al mejor jugador de la temporada. Messi, al ganar el Balón de Oro 2021, se había referido a la situación de Lewandoski, quien a su criterio merecía el premio en 2020, cuando, como consecuencia dela pandemia, no se celebró la famosa gala. Ahora, el polaco tuvo recompensa.

Los otros premios que se entregaron:

Mejor arquera del año: Christiane Endler (Lyon)

Mejor arquero del año: Edouard Mendy (Chelsea)

Mejor gol del año: Erik Lamela (Actualmente Sevilla, ganó el premio jugando para el Tottenham)

Premio Fair Play: Equipo médico de la selección de Dinamarca

Mejor entrenadora de fútbol femenino: Emma Hayes (Chelsea)

Mejor entrenador de fútbol masculino: Thomas Tuchel (Chelsea)

Mejor jugadora del año: Alexia Putellas (Barcelona)

Además, la jugadora argentina Estefanía Banini, del Levante, formó parte del 11 ideal del fútbol femenino armado por la FIFA.