Platense e Independiente empataron 1 a 1 en cancha del Calamar, en un partido nuevamente marcado por los ¿errores? arbitrales de Diego Abal que le negó un evidente penal a los de Avellaneda y omitió otra clara expulsión de un jugador de Platense a los 15 del primer tiempo.

El partido se planteó con Platense metido atrás y el Rojo manejando la pelota pero sin lograr profundidad. Metido en el fondo como estaba, Platense aprovechó una perdida de pelota de Palacios y en un contra, Schott puso el 1 a 0 para al Calamar.

Antes de eso, a los 15 minutos, Iván Gómez debió ser expulsado por una plancha descalificadora contra el "Perro" Romero que el árbitro juzgó como merecedora de simple amarilla.

Luego de perderse varias oportunidades, el equipo de Avellaneda llegó al empate a los 38 del primer tiempo con un disparo de Andrés Roa de media distancia.

Cuando expiraba la primera parte, Bustos entró al área y el defensor de Platense Mauro Bogado lo atropelló y derribó dentro del área, ante la mirada de Abal que eligió no cobrar el evidente penal.

En el segundo tiempo Independiente siguió con la pelota y le costó lastimar. Cuando lo hizo, definió muy mal, como en el caso de Silvio Romero que a los 27 quedó solo con lo arquero y remató como viene haciéndolo, mal y afuera.

Al final del partido el técnico Julio Falcioni ,se presentó en la conferencia de prensa para mostrar su indignación por la actuación del réferi y recamar que no se lo vuelva a robar en el clásico con Racing.

"Cualquier árbitro que nos toque contra Racing va a ser lo mismo", dijo el emperador. "Al comienzo del partido hubo plancha de roja contra Lucas Romero y después me pareció penal a Fabricio Bustos. Abal no lo quiso cobrar, dice que no lo vio", expresó visiblemente enojado.

"Cuando ven que Independiente empieza a sumar puntos, tenemos problemas con los árbitros. Son situaciones muy evidentes de juego que no nos dan. El equipo busca y necesitamos que nos cobren lo que pasa adentro del campo", concluyó Falcioni.