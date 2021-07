Jugaron un buen partido Estudiantes e Independiente en La Plata. El equipo de Avellaneda se impuso por 1 a 0 con gol de Insaurralde en el primer tiempo y fue un justo resultado.

El Rojo empezó mejor, jugó con inteligencia, con buenas combinaciones. De la mano de Roa, con un Alan Velasco medianamente inspirado y sin cometer errores infantiles, con Palacios forzando como siempre y recuperando el buen rendimiento de su dupla de mediocampistas, Lucas González y Lucas Romero.

No le faltan problemas, uno sustancial es que Silvio Romero, el único delantero claro del equipo de Avellaneda, hace varios partidos que no juega. Entra a la cancha para completar 11, pero no juega.

Así fue que llegó al gol, con un centro desde la derecha que los pasó a todos, Andújar se durmió e Insaurralde la colocó de cabeza. 1 a 0. Escucha el relato de Pablo Pons pon Continental!

Desde allí el Rojo retrocedió y Estudiantes fue como pudo, a los Estudiantes y a lo Zielinsky. Empujó, tiró centros, muchos, algunos más riesgosos que otros, pero nada dramático.

El segundo tiempo fue parecido. Independiente entró mejor, dominó 15 minutos y pudo aumentar en un par de jugadas, pero después, se metió otra vez atrás. Y ahora sufrió, especialmente con dos tiros de media distancia. Uno lo desvió bien Sosa, en el otro el arquero dio un rebote al medio que nadie de Estudiantes empujó por casualidad.

En los últimos 10, Independiente pareció volver a controlar el partido. Con los ingresos de Domingo Blanco y el "Chila" Márquez, recuperó manejo de juego y terminó ganando el partido con mayor tranquilidad.

Fue triunfo para el Rojo y en el balance general fue justo,