No es el resultado de este partido el que debe ser tomado como parámetro. Es más, un empate ante este equipo español es un buen resultado para Argentina, más allá de que en el juego haya estado muy lejos. Lo que condena al equipo nacional son los resultados y rendimientos anteriores. La sub 23 empató 1 a 1 con España y se quedó afuera de los Juegos Olímpicos por diferencia de gol. Mikel Merino abrió la cuenta y Tomás Belmonte empató sobre el final pero no alcanzó.

Era esperable que, tal como sucedió, el conjunto europeo se hiciera de la pelota y manejara los tiempos del juego a placer. Tiene una jerarquía enorme para este torneo, dado que sus mejores jugadores tienen exactamente la edad indicada para participar de un Juego Olímpico. Hicieron que el conjunto nacional se defienda muy refugiado e incluso pueda contraatacar poco. De todos modos, durante la primera mitad no generó chances claras aunque estuvo siempre al borde.

Más allá del nivel rival, Argentina no mostró grandes ideas. Tanta gente avocada a la marca dejó casi sin alternativas de abastecimiento al único delantero, Adolfo Gaich. Todo lo que hizo el conjunto de Sergio "Bocha" Batista fue buscar con pelotazos previsibles a los extremos, Esequiel Barco y Agustín Urzi, que encima jugaron cada uno por el sector de su pierna hábil, por lo que se les hizo difícil finalizar las jugadas. Un par de corridas del ex hombre de Independiente fueron lo más parecido a una chance de gol que tuvo el equipo nacional.

En el entretiempo, el entrenador sacó a Barco y colocó a Pedro De La Vega y el equipo argentino no atacó más durante casi 40 minutos. No hubo más ninguna opción de corrida ni escapada; se limitó a resistir a un rival que cada vez forzó más el desnivel. España, sin preocupaciones defensivas sumó cada vez más gente al ataque hasta que logró convertir. A los 21 minutos, Mikel Oyarzabal salió del área, y abrió para Marco Asensio que mandó un centro pasado. Por el sector derecho Dani Olmo la bajó y Mikel Merino la empujó.

La albiceleste recién reaccionó cuando quedaban poco más de cinco minutos para que finalizara el partido. Buscó con pelotazos y con amor propio, pero con poco fútbol. De todos modos, a partir de un córner ejecutado por Thiago Almada que conectó de cabeza Belmonte, igualó la historia. Sin embargo, casi no pudo volver a pisar el área tras el tanto, por lo que la ilusión se esfumó.

Mucho se hablará respecto al armado del conjunto nacional, a los jugadores que podrían haber ido y no fueron porque no sus equipos no los cedieron. Más allá de esa situación irrefutable, este equipo estaba para un poco más. Posiblemente la medida no sea España, uno de los mejores equipos del torneo, con muchos jugadores que estuvieron con la mayor en la Eurocopa. Pero sí quedó en deuda por el primer partido ante Australia, que fue determinante en la eliminación y también por el segundo ante Egipto, a pesar del resultado favorable.