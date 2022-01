El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la primera lista de convocados del 2022, para enfrentar a Chile y Colombia en la doble fecha de Eliminatorias que tendrá lugar entre fines de enero y comienzos de febrero. A pesar de la inmensa cantidad de especulaciones previas, no hay grandes sorpresas, más allá de una ausencia que no asombra pero impacta: no está Lionel Messi.

El 10 estuvo prácticamente un mes sin siquiera entrenar, entre el descanso por las fiestas y haber padecido COVID-19. Ya incluso en diciembre del año pasado, el DT y el capitán habían mantenido una charla en la cual desde el cuerpo técnico se le dio libertad al jugador para que pueda descansar en esta doble fecha.

La presencia de Messi es muy requerida en París, donde todavía no ha explotado en su máximo potencial y donde se le recrimina un compromiso excesivo con la celeste y blanca. Como consecuencia de eso y de su actual estado físico, no fue convocado, de común acuerdo.

Durante las semanas previas a la publicación de la lista, se barajaron incorrectamente muchos nombres propios de una pre lista con la que contaba AFA para las convocatorias. Sin embargo, casi todos los convocados son nombres conocidos, que participaron de este proceso y que no sorprenden demasiado.

Regresan al equipo Esteban Andrada, que ya había sido convocado varias veces, Alexis Mac Allister, de buen rendimiento en el Brighton de Inglaterra, Emiliano Buendía, quien ya había estado con el plantel cuando estaba por concretarse su transferencia del Norwich al Aston Villa y Lucas Ocampos, quien no estaba desde antes de la Copa América.

Mirá la lista completa: