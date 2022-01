Mario Isola, director de Competición de Pirelli, prevé menos paradas y más peleas en pista en la F1 de 2022. "Este neumático nuevo de Fórmula 1 está diseñado de una forma diferente, con lo que nos pedían los pilotos, para que tenga menos sobrecalentamiento y menos degradación. Tendrá un perfil nuevo, una construcción nueva y una huella mejorada”, enumeró el italiano en rueda de prensa.

"La llegada de los neumáticos de 18 pulgadas a la Fórmula 1 hace también que la transición de tecnología sea más rápida a los coches de calle", agregó. También destacó la colaboración con la marca de llantas BBS.

"Los pilotos podrán empujar más. En términos de desgaste es difícil hacer predicciones, tenemos que esperar. Las simulaciones nos dicen que los coches no son tan lentos, que son sólo un segundo y medio o un segundo más lentos con respecto a los de 2021, así que probablemente a lo largo del año llegaremos al mismo nivel de rendimiento que en 2021", estimó Isola.

El italiano definió como “anormal” desarrollar las gomas nuevas sin los coches que deberán calzarlas. “Trabajamos mucho con las simulaciones. Tenemos un modelo del coche y de neumático y lo compartimos con el equipo. Es difícil sin un coche representativo, pero tenemos algunas herramientas como los modelos para el simulador”, puntualizó.

Finalmente, Isola aclaró que estos neumáticos “no son un producto terminado”, y que será fundamental el aporte de los pilotos. "Si este año descubrimos que tenemos que cambiar algún compuesto por el tiempo delta, queremos asegurarnos de que cumplimos los objetivos para 2023. Quizás haya peticiones durante el año”.

"Espero que no tengamos menos estrategia, porque la idea con la que hemos diseñado los neumáticos es que sean posibles diferentes estrategias. Quizá tengamos menos paradas, quizá la mayoría de las carreras sean a una parada. Para mí no es un problema, lo importante es que haya acción en pista. Los espectadores no quieren adelantamientos fáciles, quieren acción en pista", se atajó.

"En los neumáticos usamos ingredientes diferentes. Es una familia nueva, pero en términos de dureza son comparables con el año pasado y en términos de rendimiento de neumático, no esperamos ninguna diferencia respecto al año pasado", sintetizó Isola.