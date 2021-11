El director de la Asociación de Tenis Femenino (WTA) ha dicho que ahora está aún más preocupado por el bienestar de Peng Shuai después de que los medios estatales chinos publicaran una carta supuestamente del jugador chino.

No se ha sabido nada de Peng, ex número uno del mundo en dobles desde que alegó en las redes sociales que un ex viceprimer ministro de China, Zhang Gaoli, la había agredido sexualmente.

La publicación del 2 de noviembre en Weibo, similar a Twitter en China, se eliminó en media hora y los censores bloquearon numerosos términos relacionados, incluido "tenis", pero las afirmaciones aún se volvieron virales. Desde entonces, ha habido una creciente preocupación por el bienestar de Peng, con Naomi Osaka entre las estrellas del tenis y otros pidiendo respuestas. A principios de este mes, la WTA emitió un comunicado pidiendo al gobierno chino que investigue las acusaciones hechas por Peng. El presidente y director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, dijo más tarde que había recibido "garantías" de China de que estaba a salvo, pero nadie de la WTA pudo contactarla para confirmar.

El miércoles, el medio de comunicación estatal en inglés de China , China Global Television Network, publicó una carta en Twitter que, según afirma, fue enviada por Peng a Simon.

“Con respecto a las noticias recientes publicadas en el sitio web oficial de la WTA, el contenido no ha sido confirmado ni verificado por mí mismo y fue publicado sin mi consentimiento”, decía la carta.

“La noticia en ese comunicado, incluida la acusación de agresión sexual, no es cierta. No me pierdo ni me siento inseguro. Acabo de estar descansando en casa y todo está bien. Gracias de nuevo por preocuparte por mí ".

También solicitó que la WTA verifique cualquier declaración futura con ella y solicite su consentimiento antes de publicarla. La captura de pantalla de la carta, que incluía un cursor visible en el texto y no se publicó en ningún lugar dentro de China, provocó escepticismo.

"La declaración emitida hoy por los medios estatales chinos sobre Peng Shuai solo plantea mi preocupación en cuanto a su seguridad y su paradero", dijo Simon.