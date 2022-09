La Selección Argentina se impuso a su similar de Honduras por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi de penal en el primer tiempo y el propio Messi de nuevo, en el segundo.

No había paridad entre los equipos y quedó claro. Honduras se metió atrás como pudo, amontonó jugadores cerca de arco y eso suele no alcanzar cuando no hay un sistema de juego. Menos contra un equipo totalmente sólido como el argentino.

Le pusieron una marca personal a Messi, un señor llamado Castellanos, que lo molestó bastante, pero no lo pudo anular. Apareció menos, pero apareció justo y bien.

La Argentina mientras tanto tocaba, buscando el hueco para los pases filtrados. El “Papu” Gómez aparecía mientras Messi tenía su marca encima y desequilibraba, pero definía mal las jugadas. hasta que al 10 la pelota le quedó con el arco de frente y puso un pase magistral para Lo Celso que entraba por la izquierda y puso el centro rasante para Martínez que puso el primero a los 15 minutos.

Honduras no salió ni mucho menos y todo siguió igual. Hasta que estando por terminar el primer tiempo, otro pase de Messi, otra vez a Lo Celso, lo tomaron penal y gol de Messi que pateó con toda su jerarquía. Al descanso 2 a 0.

En el segundo tiempo empezaron los cambios. Entró Thiago Almada, que hizo un excelente partido y Messi fue de 9. Al ratito nomás, entró Enzo Fernández y también cumplió, de hecho presionó la salida rival, quitó y lo dejó solo a Messi para que definiese soberbiamente sobre la salida del arquero rival y ponga el 3 a 0.

Con el partido ya liquidadísimo, Enzo se perfiló afuera del área, y la estrelló contra el palo. No hubo mucho tiempo para más. La Argentina hizo un buen partido, sólido, interesante. El rival no estuvo a la altura, pero amontonó gente atrás y eso siempre es un problema a resolver y se resolvió.

Compromiso cumplido con creces. Debutantes de muy buen nivel. Y un equipo de indudable jerarquía.