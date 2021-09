Le guerra entre la FIFA y la Premier League parece recién haber comenzado. Los clubes ingleses se plantaron y no quisieron ceder a sus futbolistas a Sudamérica para las Eliminatorias, por las complicaciones que eso les hubiese traído, por el periodo de aislamiento que tienen que cumplir, para utilizarlos en sus propias competencias. Sólo los argentinos se fueron de sus equipos y sólo por dos encuentros. Ahora, el ente que regula al fútbol mundial prepara una sanción: aquellos jugadores convocados que no hayan sido cedidos tampoco podrán jugar en sus equipos.

Los casos de los jugadores brasileños son los más claros. Alisson, Fabinho y Roberto Firmino del Liverpool, Ederson y Gabriel Jesús del Manchester City, Raphinha del Leeds, Fred del Mahcester United y Thiago Silva del Chelsea, que habían sido convocados y que debieron ser desafectados, no podrán jugar el fin de semana.

Esta medida se ampara en el estatuto del futbolista, que establece que si algún club decide no ceder un jugador a una selección, puede ser sancionado con una prohibición de no poder usarlo durante el tiempo que el jugador debía estar con su país y hasta con cinco días más desde la fecha en que tenían que regresar. Si la sanción llega a tal punto, Fred y Thiago Silva no llegarán para el debut de sus clubes en la Champions League.

La situación del uruguayo Edinson Cavani es un poco más compleja, porque si bien en un principio pareció ser desconvocado por los mismos motivos de los jugadores brasileños, posteriormente trascendió una posible lesión, cuyo alcance se desconoce.

Si se incumple la sanción y juegan quienes estarían vetados, la situación será idéntica a la de cualquier jugador mal incluido que está sancionado: el equipo infractor perderá su partido por 3 a 0 independientemente del resultado que se de dentro de la cancha. Todavía hay tiempo hasta el fin de semana y la situación puede llegar a cambiar. La FIFA pretende hacerse fuerte para tener algún tipo de margen de maniobra, ya que en menos de un mes vuelve a haber Eliminatorias y se presentarán las mismas dificultades.