La nadadora argentina Delfina Pignatiello, se quedó afuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en la categoría de los 1.500 metros libres, al resultar última entre las competidoras de la etapa clasificatoria.

La atleta, había desistido de competir en los 400 metros, para preservar su físico para esta competencia, en la que no pudo destacar. Incluso, no había asistido a la ceremonia inaugural para no desgastarse.

Ahora, le queda una competencia por delante: los 800 metros libres, que son su última oportunidad en esta competencia olímpica.