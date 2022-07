La tensión entre los pilotos de la F1 y los directores de Carrera que reemplazaron este año a Michael Masi comenzó con la temporada, pero este fin de semana alcanzó su clímax. En la habitual reunión previa del GP de Austria entre Niels Wittich / Eduardo Freitas y los directivos de la GPDA (el sindicato de los pilotos de F1), Sebastian Vettel se exasperó tanto que se paró y se fue, por lo que recibió una sanción en suspenso de veinticinco mil euros.

Durante el cónclave, pilotos veteranos como Vettel y Fernando Alonso pidieron 'consistencia en las decisiones'. Es que Wittich arrancó el año, promisoriamente, haciendo cumplir a rajatabla los reglamentos; pero a las pocas carreras entró Freitas y aplicó criterios completamente distintos. Con el colmo de que, cuando al Gran Premio siguiente, los pilotos se reúnen con los directores de Carrera, no está la persona cuyas decisiones son objetadas, y la que está se excusa en esto para no dar respuestas.

Para George Russell, joven pero influyente entre sus colegas al punto de haberse convertido ya, sin ganar carreras, en dirigente del grupo, el sistema actual, con dos directores de Carrera alternándose, es erróneo, al menos si no aplican los mismos criterios. "Coincido en que tenemos que quedarnos con un director de carrera. Necesitamos un poco más de consistencia por parte de los comisarios. Cuando vamos a la siguiente carrera, a menudo el comisario de la ronda anterior ya no está ahí. No hay responsabilidad, no se explican las decisiones. Nosotros hacemos preguntas y es difícil obtener respuestas, porque a menudo le echan la culpa a alguien que no está ahí", graficó Russell.

"Es complicado, porque todo el mundo tiene sus interpretaciones. No pueden cambiar las normas cada semana, tiene que haber más consistencia. Todos tenemos que tenerlo claro y las sanciones tienen que ser un poco más consistentes", insistió Russell.

Desde Continental Web cabría agregar: y parar de sancionar a los pilotos más contestatarios. A Alonso y a Vettel los sancionan por cualquier cosa, y Leclerc y Verstappen hacen lo mismo en pista y no reciben ni una investigación.