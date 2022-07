Max Verstappen reiteró que su actual contrato con Red Bull, hasta fines de 2028, puede ser su último vínculo con la F1. El neerlandés cumpliría su décimo cuarta temporada en la máxima a fines de ese año. "Tal vez me retire. En ese momento, habré pilotado en Fórmula 1 durante un tiempo. Depende un poco de si el coche es bueno y sigo compitiendo por victorias. No soporto tener que pilotar en la parte de atrás. Entonces preferiré pilotar en una categoría diferente. Pero por el momento realmente no me gustaría correr para ningún otro equipo”, señaló Verstappen al diario De Telegraaf.

Sobre sus pasos posteriores a la F1, reiteró su delectación por las carreras de Resistencia (que ya ha ganado en sus versiones virtuales). "Hay menos presión, más diversión. Eso incluso podría ser posible durante mi carrera en la Fórmula 1. Pero no este año ni el siguiente, tal vez después. Las carreras de 24 horas me parecen algo con esencia: Le Mans, Spa-Francorchamps, Daytona y las 12 Horas de Sebring o Bathurst en un coche GT3. Ya he ganado esa carrera dos veces en el simulador", precisó.

En tanto, Helmut Marko, ojos y oídos de Dietrich Mateschitz en la F1, considera que Checo Pérez es “el compañero perfecto”. “Max puede pilotar cualquier coche rápido. Por eso, tener a Sergio Pérez como su compañero es perfecto. Checo no intenta luchar, sino que hace todo lo que puede y eso puede llevar a la victoria, como pasó en Bakú la temporada pasada. Los dos trabajan muy bien juntos", sentenció el dirigente de Red Bull.

Además, consideró que la edad mínima de 18 años para debutar en la F1 es una medida equivocada. “Con el entrenamiento y el talento adecuados, podés hacerlo incluso a los 16 años. En términos de personalidad, compromiso, autoconfianza y carisma, lo comparo con Ayrton Senna”, añadió Marko en declaraciones para el Red Bulletin.