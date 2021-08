El impacable Helmut Marko parece decidido a destruir su último juguete. En los últimos quince años, el encargado de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull se ha dedicado con deleite y enjundia a destruir interesantes proyectos de pilotos. La próxima víctima del austríaco parece ser 'Checo' Pérez, quien ha mostrado actuaciones interesantes en Carrera tras bajas performances en Clasificación que lo obligan a la heroica los domingos y le sacan puntos al equipo.

Hasta ahí, el análisis de Marko, siendo despiadado, no parece irracional. Pero, de concretarse, sería el quinto cambio de piloto 2 en cinco años que lleva Verstappen en Red Bull. Y el numen de Dietrich Mateschitz añade que no descartan contratar a un Junior de una Academia que, de Max/Sainz Jr. para acá, no atraviesa sus mejores momentos.

"Hay una diferencia entre Max y Pérez con la que no estoy contento. En Red Bull pensamos que Pérez debería ser más consistente después de tantas carreras. Ha intentado hacer sus propios ajustes del coche en lugar de copiar los de Max, pero quizá es lo que debería haber hecho", declaró Marko a nexten-auto.com.

Por su lado, el reputado periodista italiano Giorgio Terruzzi escribió que, en una charla privada, Marko reconoció que no está contento con Pérez, pero también se mostró decepcionado con Tsunoda, y reiteró que de ninguna manera restituirá a Gasly al primer equipo. Marko cree que el japonés necesita al menos tres años en Alpha Tauri para adaptarse a la F. Según Terruzzi, Red Bull no descarta subir a un piloto de F2 o incluso de F3 al asiento 2 de su escudería principal.

En realidad, parece haber aquí dos problemas, uno puntual y otro estructural: 1) Max no parece un compañero fácil (si contamos el veto para subir a Sainz Jr. a Red Bull, serían 6 expulsados en 5 años, con Checo); 2) la gestión despiadada e intempestiva hasta el maltrato que tiene Marko con los jóvenes talentos limita que lleguen las soluciones desde la cantera.

Ampliemos este segundo ítem. Todos los pilotos que Marko subió de Bourdais para acá a las escuderías de capital austríaco fueron expuestos demasiado crudos en la F1, con la probable excepción de Daniel Ricciardo y Jean-Eric Vergne (un pilotazo que recientemente fue campeón de Fórmula E). Jaime Alguersuari debutó a las apuradas en Toro Rosso para batir el récord de precocidad, y tras algunos años de zamarreos de Marko, decidió abandonar el automovilismo: volvió sólo este año a competir en el Mundial de Karting.

Ahora, si miramos desde una perspectiva más amplia la cuestión, la verdad es que Helmut Marko no tendría la impunidad para jugar a J. K. Simmons en Whiplash con los jóvenes talentos si la F1 no se hubiera convertido en los últimos trece años en un proyecto económicamente imposible incluso para los ricachones que muchas veces se pagaban (ellos mismos o sus familias) sus carreras hacia la máxima categoría: Ayrton Senna, Niki Lauda, James Hunt, fueron algunos de estos pilotos. Hoy, si querés pagarte tu carrera necesitás un padre plutócrata como los de Latifi y Stroll, que te compre equipos y contrate pilotos para enseñarte a correr y escoltarte en las carreras a fin de asegurarte el título (así ganó Stroll el campeonato europeo de F3, con un tal George Russell de escudero).

Volviendo a Red Bull, ¿hay algún piloto cuyo talento sea comparable al que alguna vez justificó más o menos la intempestiva subida a F1 de un Verstappen o un Carlos Sainz Jr.? Está el neozelandés de 19 años Liam Lawson, ganador de una de las 12 carreras de F2 este año y con un gran arranque en el deshilachado DTM (está segundo en el campeonato, compitiendo con un ex F1 como Alex Albon). También le quedan puntos para la Súper Licencia de su título en la Toyota Racing Series y el subcampeonato de la Eurofórmula (ambas en 2019); podría reclamar la Súper Licencia con sus actuaciones de los dos años anteriores.

Todavía más joven es Dennis Hauger, noruego de 18 años que se cansó de ganar campeonatos de Karting, fue campeón de F4 Italiana y subcampeón de F4 Alemana en 2019 y ahora domina en el Mundialito de F3. ¿Puede llegar un piloto de F3 a F1? Valttery Bottas y Esteban Ocon, con períodos intermedios como probadoress, lo lograron con solvencia en el pasado, aunque subirse al Red Bull para competir con Verstappen es otro asunto.

Los demás candidatos de la Academia o son demasiado jóvenes o no parecen potables, salvo quizá el estonio Jüri Vips, veinteañero que peleó la F3 Europea 2018 con Mick Schumacher (pero de atrás). No es un piloto de gran talento, pero sí alguien que a la larga logra resultados, y este año está quinto en la engorrosa F2 de tres carreras por fin de semana, pero necesita terminar al menos cuarto para sumar los 30 puntos FIA de la Súper Licencia, el mínimo requerido en tiempos de pandemia. Ninguno de los tres está preparado para afrontar la temible entente Max Verstappen / Red Bull / Helmut Marko.

¿Entonces? ¿Es todo humo para hacerle sentir el rigor a Pérez luego de haber renovado? ¿O ya firmaron con un tapado como Bottas o Nico Hülkenberg?