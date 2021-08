Jock Clear, ingeniero de Pista de Charcles Leclerc en la Scuderia Ferrari, cree que en 2022 la Fórmula 1 estará todavía más ajustada que en este loco campeonato 2021. Con el revolucionario cambio de normativa del año próximo, avizora Clear, las distancias entre las escuderías ya no serán de segundos, sino de décimas, lo que pondrá más en primer plano si cabe a los pilotos: un Williams o un Alfa Romeo, con un buen día y un poco de fortuna, podrían obtener podios o incluso soñar con una victoria alocada sin dejar el fondo de la tabla.

"Es imposible predecir lo que va a pasar en 2022. No puedes saber lo que están haciendo todos tus rivales ni sabes de lo que pueden ser capaces los otros pilotos, sólo cuentas con tu información. El orden dependerá de las armas con las que venga cada equipo y no tengo ni idea cuáles pueden ser. Ferrari debería estar arriba", declaró Clear a Beyond The Grid, el podcast oficial de la Fórmula 1.

"Tenemos mucho respeto a todos los equipos, sabemos que son capaces de muchas cosas. Ya no habrá diferencias de segundos entre la parrilla, los últimos no estarán a cinco segundos y en una décima podrá haber hasta seis pilotos. Vamos a tener una Fórmula 1 desesperadamente ajustada", graficó. Clear cree que en 2022 la normativa permitirá que los equipos chicos peleen con los grandes.

"Si los pilotos no aprovechan todo el rendimiento de su auto en un circuito, pueden pagarlo realmente caro en términos de posiciones. Perder una décima en tu vuelta rápida puede hacerle caer al piloto hasta cinco posiciones y por ende, estar muy lejos del lugar ideal", añadió Clear. Les arden las orejas a pilotos demasiado 'de carrera' y sin picante a una vuelta, como 'Checo' Pérez.

¿Es posible una F1 tan imprevisible como la IndyCar? Una igualdad de performances como la del campeonato estadounidense de monoplazas sería mucho más encarnizada en la F1. En la fascinante categoría regida por el capitán Penske conviven eventualmente pilotos Top a nivel mundial o que lo fueron en sus mejores momentos (como el genial Scott Dixon o su coetáneo Will Power) con pilotos que allí triunfan tras muy pobres rendimientos en las categorías FIA (el brillante Josef Newgarden) e incluso pilotos infames como Santino Ferruci, pasando por kamikazes imprevisibles como el inefable (y legendario) Takuma Sato.

En una F1 con paridad de performances 'alla IndyCar' (que es el sueño de Liberty Media y el de quien esto firma, por otra parte), en cambio, pilotos como Mazepin o Latifi no tendrían ninguna chance de ser competitivos, pero otros pilotos del fondo, como George Russell, podrían sorprender como lo han hecho este mismo año en América del Norte los jóvenes Alex Palou (español) y Pato O'Ward (mexicano), principales candidatos al título de la IndyCar, aunque no al punto de pelear el título como ellos.

A propósito: este sábado a las 13.30, los famélicos de F1 pueden despuntar el vicio con la carrera de IndyCar en Indianápolis (comparten cartel por única vez en el año con la Nascar). O'Ward, piloto de McLaren (que participa en el campeonato) hizo la pole, y el puntero Palou saldrá sexto, pese a que terminó la Qualy a una décima de su rival. También se vio en esta Qualy la diferencia de nivel a favor de los pilotos FIA que pueden apreciarse cada vez que un piloto 'de acá' pasa a competir con los de América del Norte: Christian Lundgaard, buen piloto de F2 y de la Academia Alpine, clasificó cuarto en su debut en el otro campeonato 'Grado A' de monoplazas que existe en el mundo.