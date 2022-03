El calendario FIFA incomoda cada vez más a los clubes. Especialmente a los europeos que cuentan con muchos jugadores sudamericanos que deben viajar largos kilómetros para juntarse con su selección y retornar. Luego de la presión ejercida por equipos ingleses el año pasado y los comentarios de autoridades deportivas del PSG, ahora es el Inter el equipo que busca no ceder a Lautaro Martínez.

Si bien el motivo que esgrime el equipo italiano es el momento clave del campeonato de la Serie A en el que se iría el jugador, lo cierto es que no se perdería ningún partido. El Neroazzurro no tiene encuentros entre el 19 de marzo y el 3 de abril y la Selección Argentina juega el 25 y el 29 de marzo.

Además, ya habrá pasado el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el cual el conjunto de Milán debe dar vuelta un 2 a 0 ante Liverpool en Anfield. Desde la directiva del Inter argumentan que el futbolista llegará muy justo para el duelo frente a la Juventus, que ellos consideran clave para el campeonato.

Si bien es cierto que el partido es el 3, la Vecchia Signora se ubica en cuarto lugar de la tabla, a cinco del Inter, y la verdadera pelea del equipo de Martínez es contra el Milan y el Napoli.

El motivo real que provoca la intención del último campeón de la Serie A de retener al futbolista es su flojo nivel individual, a tono con el bajón del equipo. El ex Racing atraviesa uno de sus momentos más difíciles en el equipo. Tras la salida de Romelu Lukaku, el delantero que lleva la 10 fue señalada como la máxima figura del club, en torno a la cual debe girar el funcionamiento futbolístico.

Pero, no convierte desde el 17 de enero, cuando le marcó un penal a la Juventus y su equipo hace cuatro partidos que no hace un gol. Desde Italia consideran que haber viajado a nuestro país para jugar frente a Chile y Colombia, no colaboró a su conexión con sus compañeros. Incluso, aunque el argentino haya sumado confianza al convertir dos goles en esa ventana de Eliminatorias.

Argentina ya se clasificó a Catar 2022 y la doble fecha próxima servirá solo para apuntalar aún más el funcionamiento del equipo. Pero, el duelo frente a Venezuela del 25, puede llegar a ser el último encuentro que el conjunto nacional juegue en el país antes del Mundial.

Por otro lado, el puesto de centro atacante es probablemente el lugar de la cancha donde la diferencia de nivel entre el titular y los eventuales suplentes es más marcada. La decisión aún no es definitiva, pero los italianos ya le hicieron saber al goleador que pretenden que se quede.