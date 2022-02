Como todo entrenador, Marcelo Gallardo busca, en términos generales, llevar agua para su molina con sus declaraciones. Sin embargo, cuando el tema sobre el que versa una pregunta requiere una opinión que no está directamente ligada al beneficio de su equipo, responde con una coherencia y lucidez que no abundan.

El entrenador de River se refirió a la llegada de la asistencia mediante video para los arbitros y fue claro y contundente: "No me parece lógico que el VAR llegue a la mitad del torneo". No opinó en contra de la herramienta sino que apuntó a algo más razonable: el hecho de un torneo se juegue con dos sistemas de arbitraje diferentes.

"Me hubiera gustado que llegara al inicio del torneo. No sé cuales fueron la razones por las que no sucedió", apuntó el "Muñeco". Aunque, por otro lado, advirtió que van a seguir existiendo las injusticias, porque las decisiones las toman seres humanos.

La herramienta tecnológica que pregona una transparencia que no ha conseguido plasmar ni siquiera en las ligas cuyos arbitrajes son menos cuestionados comenzaría a aplicarse a partir de la fecha 8. Durante la fecha 7 van a jugarse los clásicos y fueron muchos los dirigentes que hicieron fuerza para que se estrene una vez transcurridos esos partidos calientes. Bajo esa confianza llega el VAR a Argentina.