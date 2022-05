El Bolton Wanderers de Inglaterra no pasa por el mejor momento de su historia. El club que supo estar en la Premier League hace unos diez años hoy milita en la tercera división de su país y terminó el campeonato bien lejos de la zona de ascenso. Sin embargo, en el último partido de la temporada, un delantero le dio una alegría inesperada: un gol de lo más inexplicable desde la mitad de la cancha.

Por la última fecha del campeonato de la League One, que equivale a la tercera categoría inglesa, detrás de la Premier y el Championship, el Bolton recibía al Fleetwood. Si bien el local no peleaba por nada, el visitante todavía tenía algún riesgo de caer en zona de descenso, algo que finalmente no sucedió.

Pero lo destacado del partido pasó por una acción inédita. Cuando quedaban cinco minutos y el encuentro iba 2 a 2 Dion Charles, un delantero inglés que representa a la Selección de Irlanda del Norte se tiró a barrer para recuperar una pelota cerca de la mitad de la cancha. Pero lo hizo con tanta fuerza que la pelota salió disparada contra el arco rival, sorprendió totalmente al arquero y se metió contra el palo izquierdo.

Más allá de haber sido totalmente sin intención, hay quienes ya lo piden para el Premio Púskas, aquel que homenajea al mejor gol del año. Parece pronto y queda mucho, pero Charles ya se anotó y pide pista.