Boca parece haber hecho un cambio. No brusco ni drástico: hay decisiones que siguen sin ser del todo comprensibles y si bien juega a otro ritmo, no parece haber encontrado aún una idea de juego regular. Pero sí mejoró y eso se refleja en la tabla. El Xeneize recibe a Defensa y Justicia, en un torneo en el cual, por su flojo arranque, ya no tiene margen para dejar puntos por el camino.

Dos cuestiones caracterizan a la gestión de Sebastián Battaglia hasta ahora, no perdió ni repitió equipo. Para recibir al Halcón tampoco podrá disponer del mismo once que le ganó con un guiño de la fortuna a Rosario Central, dado que Agustín Almendra ni siquiera se encuentra en la lista de concentrados por una molestia muscular. En su lugar jugará el experimentado Diego "Pulpo" González.

Por otro lado, en el ataque, realizará una modificación que tiene un fundamento más táctico. Aaron Molinas volverá a la titularidad en lugar de Cristian Pavón. Nunca se entendió porque el juvenil que ocupa el lugar de enganche, aunque guste tirarse más hacia algún costado en determinados pasajes del juego, dejó el equipo titular.

Defensa y Justicia suma tres empates consecutivos, ante Arsenal y Central Córdoba por el Torneo 2021 y con Tigre por Copa Argentina, aunque el conjunto que milita en la Primera Nacional logró imponerse por penales. A pesar de la eliminación en ese torneo, el entrenador Sebastián Beccacece si repetiría el equipo, que contará con un ex Boca como Walter Bou en la delantera.

Desde que ascendió a Primera, el conjunto de Florencia Varela sólo consiguió ganarle a Boca en una oportunidad. Fue 2 a 1, el 7 de abril del 2018, justamente en La Bombonera. El entrenador Xeneize era Guillermo Barros Schelotto y el del Halcón, Juan Pablo Vojvoda. Los tantos del equipo ganador los convirtió Fernando "Cuqui" Márquez, mientras que Dylan Gissi, en contra, había puesto el empate parcial.