Cada vez es más frecuente que los jugadores de elite mundial no sólo acudan a nutricionistas y se cuiden de manera estricta con las comidas, sino que también elaboren su propia dieta particular que les otorga la energía y el estado físico ideal para lo que ellos necesitan específicamente en la cancha. El caso del goleador del Bayern Munich, Robert Lewandoski, es muy particular: sigue una dieta que lo obliga a arrancar su comida por el postre y termina por una entrada.

El polaco mantiene una forma física envidiable a los 33 años. Se nota a simple vista, pero además repercute en su forma de jugar. Tiene el ritmo y la dinámica de un volante de ida y vuelta y la energía y la masa muscular como para luchar con los centrales más fuertes.

El secreto de su éxito, según reveló The Times, es la 'dieta invertida' que le diseñó su esposa. El delantero está casado con la atleta Anna Starchuska, una karateca de excelencia, con varias medallas mundiales, que además es nutricionista y tiene su propio negocio, Health Plan By Ann.

La misma consiste en comenzar todas las comidas al revés, es decir, por el postre. Suele comer fruta o brownies de puro cacao. Luego pasa al plato principal, que se compone de carne o pescado y termina por platos que habitualmente se consumen en la entrada, como ensalada o sopa. Es un método muy particular, pero los resultados están claramente a la vista.