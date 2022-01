Checo Pérez atribuyó en parte a la falta de tiempo en pista durante la pretemporada su dificultoso comienzo en Red Bull. El mexicano es un piloto metódico en la planificación del fin de semana, y recién ‘suelta todo’ en carrera, lo cual lo dejó muchas veces postergado en la Qualy, el fuerte de su compañero Verstappen.

"Puede sonar extraño, pero me ha faltado tiempo. Creo que el tiempo limitado de test y la poca práctica que he tenido con el coche ha tenido un buen impacto, ya que todos los circuitos son diferentes. El hecho de ser un monoplaza diferente ha hecho que fuese más duro, pero no soy el único aquí”, sentenció Pérez.

"También hemos visto a otros buenos pilotos sufrir para dar con la tecla de sus coches. Además, hay que tener en cuenta que el Red Bull tiene una filosofía distinta al coche que he pilotado durante toda mi carrera, y también un motor distinto. Antes de la primera carrera, tuve un día y medio, pero el día entero que tuve sólo hicimos pruebas aerodinámicas", alegó el piloto tapatío.

"Hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta, pero en líneas generales, ha sido una temporada prometedora. Me hubiese gustado conseguir más, pero es lo que hay. Tengo que seguir apretando y he tenido tanto días positivos como negativos. Si seguimos juntos como equipo, cada vez seremos más fuertes", profetizó Pérez.