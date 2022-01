Lewis Hamilton le está clavando el visto a Mohammed ben Sulayem, flamante presidente de la FIA. El ex piloto de rally admitió que ha intentado comunicarse con el heptacampeón británico, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

Conocido como el hombre que metió a las redes sociales en la F1 cuando el carcamán de Bernie Ecclestone las despreciaba cada vez que hablaba de ellas, Lewis permanece en ‘fade out’ desde que perdió el título en Abu Dhabi y dejó de seguir a la F1 en Instagram.

Sólo se lo vio recibir su título de caballero en el Castillo de Windsor y participar de la celebración del título de Constructores de Mercedes en Brackley. Faltó a la Gala de la FIA (si lo hace un piloto de F4, lo excluyen de por vida).

“Le envié mensajes, sí, creo que aún no está 100% listo y entiendo su posición”, dijo el presidente de la FIA, quien prometió responsabilizar a Hamilton por faltar a la Gala. “Hay reglas que deben ser aceptadas por todos los pilotos. Para mí, no hay ningún equipo o piloto en particular, por respeto a la integridad de la FIA. Pero no puedo juzgar hasta que no tenga todos los datos y lo primero en mi agenda es analizar a fondo lo que sucedió en Abu Dhabi. Al final, todos somos humanos y el estrés y la presión estaban ahí, así que creo que todo saldrá bien. Tienes que mirar más al futuro que al pasado”, expresó Sulayem.

El presidente de la FIA duda de las versiones sobre un retiro intempestivo de Hamilton. “No, no lo creo, son rumores”, añadió. “¿Ha declarado que no volverá? No. Cuando sos conductor, hablás por vos mismo y por medio de otros Estoy seguro de que encontraremos una F1 muy emocionante la próxima temporada”, alegó el sucesor de Todt.