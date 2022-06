Andrea Jaeger: fue niña prodigio del tenia y debió retirarse entre abusos sexuales y lesiones

Apareció fugazmente, entre el completo dominio de Martina Navratilova y la escasa pelea que podía darle Chris Evert en el circuito de la WTA que rige el tenia femenino. Andrea Jaeger solamente tenía 15 años, ganó 20 títulos y llegó a dos finales de Grand Slam, pero su estrella se apagó rápido.

La excusa fue una lesión en el hombró, pero hoy cuenta, que además, a esa temprana edad, sufrió no menos de 30 abusos sexuales por parte de una funcionaria de dicha WTA. Hoy se dedica a la filantropía y es monja, y se atrevió a contrarle a The Independient, lo que vivió en aquellos tiempos.

"Me cambiaba en baños portátiles o un baño para evitar los comentarios, el interés o las acciones de otras personas. Tuve al menos 30 incidentes con una miembro específico del personal, intentos físicos, todos en el vestuario muy, muy temprano en mi carrera. Esa empleada en particular del personal tuvo un gran problema para mantener sus manos quietas. También evitaba quedarme sola en las salas de entrenamiento porque allí también se me acercaba", contó Jaeger a dicho medio.

La ex tenista contó una situación particular: "Cuando llegamos, ella me acompañó hasta la puerta y probó algo conmigo. Estaba tratando de besarme. Estaba tan mal que subí las escalares de casa tratando de no vomitar para que mi papá no me viera".

Andrea quiso defenderse y alertar a las autoridades de la WTA, pero a cambio, lo que recibió fueron amenazas: "Me dijeron: 'si dices una palabra más sobre esto, nos aseguraremos de que la beca de tu hermana en Stanford sea retirada'. Cada vez que intentaba defenderme, me amenazaban con hacerle daño a otra persona", explicó.