Mercedes declaró superada su denodada lucha contra el ‘porpoising’ en su coche de 2022. Pese a que se vieron notables saltos en el coche alemán durante el fin de semana de Canadá, se relacionaron más con el ‘bouncing’ que con el ‘marsopeo’ de principios de año. Pese a todo, esperan una actuación más tranquila para la humanidad de los pilotos, al estilo de la carrera de Barcelona.

Consecuentemente, la escudería comandada por Toto Wolff piensa recién ahora en incorporar mejoras a su radical coche de este año. Mike Elliott, director técnico de la escudería campeona de 2021, adelantó que llevarán “Nuevos elementos a Silverstone, intentaremos hacer avanzar el coche, tratando de conseguir algo de ritmo con el coche que tenemos o con el paquete que tenemos, así como con los nuevos elementos que le vamos a añadir". Sin embargo, añadió, “Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que, en este momento, estamos un poco por detrás de los pilotos de Ferrari y Red Bull. Y en una carrera normal creo que va a ser difícil” (darles pelea como postuló hace semanas Lewis Hamilton de cara al Gran Premio de su terruño).

En este marco, el inefable y legendario Sir Jackie Stewart salió a declarar, cuándo no, contra un piloto top del presente (una especialidad suya por lo menos desde los años 80). Para el escocés, las batallas perdidas este año por el heptacampeón contra el joven George Russell le van indicando a Lewis el camino del retiro.

"Lewis lo ha hecho extremadamente bien. Sus inicios fueron bastante humildes, con su padre teniendo cuatro o cinco trabajos antes de que Ron Dennis le echase el ojo, porque era demasiado bueno en karting y se lo llevó a McLaren. Cuando llegó el momento de dejar McLaren, fue su decisión, vio todo el potencial que había en Mercedes. Ahora está sufriendo un poco, ya que tiene un compañero de equipo nuevo que ha sido más rápido que él en clasificación hasta la fecha, y eso va a ser algo complicado de gestionar para él. Creo que es momento de retirarse”, lanzó Sir Jackie.

Sin embargo, Stewart no cree que Ham se despida de la F1 en 2023, básicamente porque tiene contrato con Mercedes. "Me gustaría verlo retirarse ahora y ha sido una lástima que no lo haya hecho cuando estaba en lo más alto, pero no creo que suceda ahora. Ha sido el mejor de su época. No obstante, es más fácil parar que pasar por todo el dolor de no poder hacer lo que sí podías hacer antes. Tiene la música, la cultura, le gusta la moda y estoy seguro de que tendría mucho éxito allí”, concluyó el locuaz escocés.