Sergio Agüero, quien se retiró del fútbol a nivel profesional por un problema cardiaco, opino sobre la economía de la Argentina en el entretiempo del partido por la semifinal de vuelta por la Champions League entre Liverpool y Villarreal. El cual dio con la victoria del equipo inglés 3 a 2.

El kun señaló: “Me parece que estamos jodidos. Para mí tienen que sacar los pesos”. Junto a Sergio en la transmisión del partido se encontraba el ex mediocampista de Newell’s y el Liverpool, Maxi Rodríguez quien le respondió: “¿Y qué querés poner?”, a lo que el Agüero contesto: “Dólares. Yo, no sé, tengo que ver, no sé la gente. Yo diría, el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares... Si el dólar lo necesitamos para todos lados. El peso adónde lo llevás. A ningún lado”.

No es la primera vez que el exfutbolista, quien ahora se encuentra practicando golf porque le gustaría poder jugar torneos de este deporte, opina sobre la economía de Argentina.

Anteriormente se expresó en contra del impuesto a la riqueza. “Por más que digan con eso ayudas... Flaco, si estás pagando un montón de impuestos ya ¿qué haces con eso? El país después que haga lo que quiera. No me meto. Cada uno que haga lo que quiera. Yo cuido mi plata, porque me la gané yo. Creo que eso es injusto”, señaló en aquel entonces.