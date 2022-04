El exjugador de fútbol, Sergio Kun Agüero, quien en diciembre del año pasado dio una tiste noticia al mundo del deporte tanto nacional como internacional anunciado su retirada de las canchas profesionales por problemas cardiacos, hoy se dedica a disfrutar de lo que ha cosechado en sus años de deportista de alto nivel.

Agüero a través de la plataforma Twitch, en una transmisión en vivo, dio a conocer detalles del chip que le han puesto en el corazón para mejorar su salud. "Me molesta de vez en cuando. Porque el otro día hice un movimiento raro y me tocaba acá y me molestaba. Pero creo que está bien", expresó el exjugador.

"Por ahora el médico no me llamó y quiere decir que está funcionando. El tema es que yo no sé si cuando me estoy por morir el chip funciona. Imagino que sí, que si me estoy por morir le debe funcionar el chip como ‘che, se está muriendo’. No sé qué harán. Estoy en Miami y el doctor en Barcelona. No sé qué mandará, unos aviones raros para que llegue acá ¿Volver a jugar? No lo sé todavía”, comentó el Kun.

A lo lago de la transmisión salió el tema del nuevo deporte que está entrenando Agüero, el golf. "Gente, empecé entrenamiento. Voy todos los días literal a las ocho de la mañana a practicar golf. A las 9.15 entreno y juego nueve hoyos. Ayer jugué 18, así que todos los días estoy practicando golf. Ya tengo ahí el movimiento aceitado. Mañana por ahí juego 18 hoyos”, informó en la transmisión.

Y para coronar la noticia, agregó que entrena todos los días y que planea hacerlo por un año, para poder llegar a jugar torneos.