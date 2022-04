En el Paris Saint-Germain se espera una reestructuración lógica dado que luego de una inversión multimillonaria no estuvieron ni cerca de cumplirse los objetivos. Dos de los que parecían tener un su boleto de salida, aunque por motivos distintos, eran el DT Mauricio Pochettino y el goleador Kylian Mbappé. Sin embargo, el entrenador argentino aseguró que cree que ambos se quedarán.

Al ex director técnico del Tottenham le preguntaron en que porcentaje se veía a si mismo en París la próxima temporada y en qué porcentaje veía probable la renovación del delantero francés campeón del mundo y respondió con total contundencia: "100% en los dos casos, hoy".

Luego agregó un línea final que pone un poco de suspenso ante tanta seguridad. "Por cómo me siento y lo percibo, pero también porque no puedo querer otra cosa, creo que Mbappé se mantendrá al 100% la próxima temporada. Pero después, en el fútbol nunca se sabe, se pueden esperar muchas cosas", aseguró el ex defensor de Newell's.

Por otra parte, Pochettino fue consultado por el rendimiento de Neymar durante la temporada, dado que fue uno de los más cuestionados y hasta silbados por el público.. El brasileño también con sus declaraciones inició una suerte de compulsa con los fanáticos.

Sin embargo, el entrenador se encargó de valorarlo y bajarle el tono a la polémica: "Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Tuvo altibajos, como todo el equipo. Chocamos en el momento que estábamos encontrando el funcionamiento".