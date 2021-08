Ocurrió en el programa de Juana Viale, donde estuvo invitado José Luis "Batata" Clerc uno de los mejores tenistas argentinos de la historia y que, en su época, mantuvo una rivalidad con Guillermo Vilas. Pero el tiempo cura todo y ahora, reconciliados, Guillermo no la esta pasado bien.

Preguntado por Viale sobre la salud del ídolo, Clerc dijo: “Me mueve mucho, disculpen. Hice toda mi carrera con él. Es doloroso lo que está viviendo Guillermo. Hace mucho estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca. Me mandó un Whatsapp y me dijo: ‘Batata, estoy un poco enfermo’”, fue donde "Batata" no pudo seguir, quebrado.

Al ratito se recompuso y siguió: “Es muy duro hablar de él. A mí me emociona mucho, él se portó muy bien con un tema personal, familiar y para mí eso borró todo: borró la competencia y los malos momentos. Yo hice toda mi carrera con él. No digo que gracias a él jugué al tenis, pero él fue mejor que yo y abarcó toda la presión, sobre todo cuando veníamos a jugar a Argentina, y yo era el que lo acompañaba. Lo extraño mucho, lo quiero, lo adoro y sufro mucho”, remató Clerc.